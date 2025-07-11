Российскую радиоэлектронику лишили миллиардов господдержки. Объемы вливаний госсредств сократились вдвое

Власти резко сократили субсидирование российской электроники – примерно на 12 миллиардов, то есть почти в два раза. В 2026 г. ситуация повторится, причем почти в тех же объемах. Тем временем поставки иностранной – стабилизируются.

Зачем вам деньги

Финансирование властями госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» резко сократилось по решению Минпромторга, притом почти вдвое Как пишет «Коммерсант». Если в 2024 г. на нее было выделено 26,5 млрд руб., то в 2025 г. сумма сократится до 14,4 млрд. Другими словами, она уменьшится на 12,1 млрд руб.

Сокращение радикальное, но при этом не рекордное. По информации издания, Минпромторг урежет его почти втрое в 2026 г. – до 4,9 млрд руб. Об этом говорится в презентации министерства «Об итогах деятельности за 2024 г. и целях и задачах на 2025 г.».

из этого следует, что всего за два года госфинансирование российской электроники власти урежут более чем в пять раз. При этом сама программа «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» была утверждена очень давно – в 2013 г., и рассчитывалась на период с 2013 по 2025 гг.

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За 2013-2024 гг. по этой программе было выделено свыше 295 млрд руб. из бюджета России. Деньги пошли, в числе прочего, на создание электронной компонентной базы (ЭКБ).

У всего есть причина

К моменту выхода материала Минпромторг не раскрывал причин существенного ограничения финансирования российской радиоэлектроники. По мнению замгендиректора по работе с органами власти производителя оборудования «Т8» Александра Сенюкова, это может быть следствием новой политики ведомства «в отношении поддержки радиоэлектронных компаний», сказал он «Коммерсанту». «Если раньше это были субсидии, по которым к компаниям предъявлялись жесткие требования, то теперь идет переход к механизму льготного кредитования, для которого, возможно, компаниям потребуется соответствовать только входным критериям», – добавил он, назвав сокращение субсидий «существенным» и подчеркнув, что компании активно пользовались этой господдержкой.

Последствий не избежать

Решение Минпромторга гарантированно отразится на российском производстве электроники, заверили издание участники рынка, притом в негативном ключе. Источник «Коммерсанта» в неназванном крупном производителе электроники заявил: «Неизбежно будут пересмотрены в сторону сокращения планы по производству и проектированию новой продукции».

По его словам, урезание субсидий – это следствие новой стратегии властей по оптимизации расходов бюджета. Куда именно, по его мнению, пойдут высвободившиеся средства, он уточнять не стал.

Рост есть, но его нет

В презентации Минпромторга говорится не только о сокращении госсубсидий, но и о росте производства российской радиоэлектроники. Согласно предоставленным данным, по итогам 2024 г. оно увеличилось на 27,7% год к году и составило 3,3 трлн руб.

Также Минпромторг упомянул рост на 5,7% (до 462 тыс.) количества работников отрасли.

Однако участники рынка склонны не соглашаться с такой оценкой. В частности, руководитель Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский заявил изданию, что вместо роста производства наличествует его сокращение. По его словам, падение фиксируется с середины 2024 г., «что связано с исчерпанием потенциала контрсанкционного импульса, его отрасль получила после ухода зарубежных вендоров, и хватило его на два года»

Также Покровский сделал акцент на том, что спустя три года санкций поставки иностранной техники в Россию «стабилизировались» – поставщики наконец-то решили проблемы с логистикой. Он отметил еще и тот факт, что «бюджеты закупок сокращаются с охлаждением экономики, а меры регулирования рынков и поддержки промышленности недостаточно эффективны, чтобы компенсировать эти факторы». «Это привело к сокращению производства: например, рынок электронных компонентов в прошлом году упал на 15%, в этом году сокращение продолжается, по нашим оценкам, оно больше 10%», – сказал он «Коммерсанту».

В дополнение к этому Покровский упомянул и тот факт, что в России есть несколько программ поддержки радиоэлектронной промышленности. «Еще есть госпрограмма повышения конкурентоспособности промышленности, программа оборонно-промышленного комплекса и другие, общая сумма поддержки кратно больше, чем по программе радиоэлектроники» – сказал он.