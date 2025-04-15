Российских производителей радиоэлектроники лишат субсидий и переведут на кредиты

Минпромторг откажется от субсидий на радиоэлектронику. В качестве альтернативы производителям предложат взять кредиты, хотя и по льготной ставке.

Кредит в помощь

Российский Минпромторг прекратит выдавать субсидии отечественным производителям радиоэлектроники, пишут «Ведомости». Вместо субсидий они будут брать кредиты по льготной ставке – именно их Минпромторг видит в качестве альтернативы госсубсидиям.

Аналогичное нововведение коснется и разработчиков радиоэлектроники.

Схема с кредитованием разработки и производства радиоэлектроники в России предложена не из простых. Компании смогут обойти нынешние сверхвысокие банковские ставки по займам и получить деньги под льготный процент, но обратиться им для этого нужно будет

в Фонд развития промышленности (ФРП).

При этом финансирование разработки электронной компонентной базы (ЭКБ) будет передано в ведение Российского научного фонда (РНФ), вместе с ним – фонду «Сколково» и Фонду содействия инновациям (ФСИ), пишет издание со ссылкой на письмо ФГБУ «Всероссийский НИИ радиоэлектроники» (подконтрольно Минпромторгу) представителям производителей радиоэлектроники.

Фото: © Alex.S. / Фотобанк Фотодженика Субсидии на разработку и производство ЭКБ заменят кредитами

Письмо ФГБУ содержит не только уведомление об изменении порядка финансирования. Компаниям, которые получили его, предложено подтвердить готовность к нововведениям.

Все во благо

Как сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга, программа льготного кредитования, которая заменит собой госсубсидии, создается «с целью совершенствования предоставляемых мер поддержки». По его словам, эта программа нужна «для дополнительного стимулирования серийного выпуска продукции».

«РНФ и ФCИ уже зарекомендовали себя в проектах по созданию новых технологий и электронных компонентов, в связи с чем планируется более активно задействовать данные институты развития», – добавил представитель Минпромторга. Он подчеркнул, что к настоящему моменту готовых правил предоставления новых мер поддержки не существует – они находятся в разработке и будут определены лишь во второй половине 2025 г.

Как было раньше

Госсубсидии для поддержки российских разработчиков и производителей радиоэлектроники работали почти 10 лет. Финподдержка действовала в рамках постановлений правительства № 109 от 17 февраля 2016 г. и № 1252 от 24 июля 2021 г.

Первый документ – это условия частичного возмещения расходов компаний на создание «научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры», пишут «Ведомости». Второе же постановление содержит в себе правила предоставления субсидий на обеспечение части затрат на создание ЭКБ и модулей.

Государство тратит на поддержку российской микроэлектроники сотни миллиардов рублей. Для примера, в 2024 г. эти расходы оставили в пределах 147 млрд руб. посредством целого списка госпрограмм, включая «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности» и «Научно-технологическое развитие России». До 2030 г. на все эти программы заложены триллионы рублей – 900 млрд руб. предоставит федбюджет, а 2,7 трлн руб. будут заимствованы из неких внебюджетных источников.

Лучше или хуже

По оценке опрошенных изданием экспертов, внедрение кредитов вместо госсубсидий – это следствие «бюджетных ограничений», а также «неэффективности и нецелевого характера использования субсидий» и стремления властей от прямого финансирования в пользу «рыночных механизмов». С другой стороны, получатели субсидий с переходом на кредиты сразу сбросят с себя груз ответственности перед государством, ведь, по словам экспертов, над ними ранее висела угроза уголовной ответственности за нецелевое использование субсидий.

Однако не все видят в новом механизме плюсы. Как сообщил «Ведомостям» генеральный директор АРПЭ Иван Покровский, льготное кредитование, оно же субсидирование банковской ставки, ведет к «значимому сокращению» объемов поддержки на фоне субсидирования инвестиционных расходов. «Производители электронного оборудования переживут это. А разработчики микросхем не переживут. Объем доступного рынка у них на порядок меньше, а сложность и стоимость инвестпроектов на порядок больше, чем у производителей электронного оборудования. Кроме того, сейчас нет требований государственного регулирования, которые бы формировали устойчивый спрос на разработку микросхем, а значит, банки не примут на себя риски такого кредитования даже по льготным ставкам», – сказал Покровский.