Власти хотят считать должниками разработчиков микроэлектроники, пока они не продадут продукцию, на которую брали субсидии

Получатели субсидии по микроэлектронике рассказали CNews о том, что Минпромторг хочет обязать их подписать соглашение, по которому они станут должниками перед ведомством. От долговой нагрузки предприятия избавятся только тогда, когда исполнят условия по реализации готовой продукции, на разработку которой они получили средства. Отрасль на это не согласится. Однако тех, кто еще продолжает получать средства по субсидиям, могут заставить пойти на это.

Отрасль в долгу не останется

Как стало известно CNews, Минпромторг потребовал от получателей субсидий на развитие микроэлектроники корректировки отчетов о результатах выделения средств. Теперь до момента исполнения обязательств компания будет являться должником перед министерством, говорят собеседники CNews среди получателей.

Письмо с таким требованиям было направлено получателям субсидии 29 октября 2025 г. (есть в распоряжении CNews). В документе речь идет о субсидиях на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы (ЭКБ) в рамках постановления №1252. По данным собеседников CNews, это же касается и тех, кто получил средства в рамках 109-го постановления «Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры».

В соответствии с выявленными нарушениями Счетной палатой в заполнении отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии требуется скорректировать документ. «Палата рекомендовала завершать расчеты по субсидиям после достижения результатов предоставления субсидий, и восстановления в учете Минпромторга России списанной дебиторской задолженности по субсидии до достижения установленных соглашениями результатов», — следует из письма Минпромторга.

Минпромторг не ответил на вопросы CNews.

Что все это значит

После отправки письма, состоялась ВКС-встреча министерства с получателями субсидий, где были даны разъяснения.

«Минпромторг потребовал от получателей субсидий подписать акт сверки о том, что компания имеет дебиторскую задолженность перед ведомством в размере выданных средств», — говорит собеседник.

На получателей субсидий повесят долг

«И эта задолженность погасится только после выполнения показателя по выручке, — продолжает он. — Фактически единомоментно у всех получателей субсидии появился долг по бухгалтерии в размере субсидии».

Как это отразится на отрасли

«По действующим договорам компании могут не согласиться на предложения Минпрома, это против интересов разработчиков», — рассказал CNews глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский.

По его словам, сложнее будет тем, кто сейчас подписывает новые договора. То есть, кто еще не завершил разработки по соглашениям и еще «зависит» от выделения средств.



«И как раз такие компании могут заставить подписать такие соглашения», — говорит собеседник CNews.

Отмена и сложности с субсидиями

Постановление Правительства от 24.07.2021 N 1252 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей» предусматривает субсидии для организаций электронной и радиоэлектронной промышленности, специализирующихся на разработке и производстве электронных компонентов и модулей на их основе гражданского применения.

В рамках этого постановления с 2021 г. государство поддержало 122 проекта на 118 млрд руб., рассказал CNews замглавы министра промышленности Василий Шпак. Реализация продукции по этим соглашениям должна достигнуть не менее 95 млрд руб.

С 2016 г. 156 млрд бюджетных средств в рамках 109-го Постановления получили более 450 проектов по разработке радиоэлектронной аппаратуры. Согласно соглашениям, минимальный объем реализации продукции, на который должны выйти получатели субсидий, должен составить 580 млрд руб.

Однако именно с объемом реализации продукции обычно у получателей субсидий возникают проблемы. Еще в декабре 2023 г. радиоэлектронная отрасль попросила у Минпромторга послаблений для организаций, получивших субсидии на разработки оборудования на отечественных компонентах. По прогнозам АРПЭ, ожидается массовый срыв работ из-за того, что на российском рынке нет необходимого оборудования и российских процессоров.

«Компании завершили свои разработки, но в нынешних условиях «невозможно», как пишет автор письма, достигнуть одного из главных показателей соглашения на предоставление субсидий — получить установленный размер выручки от продажи разработанной продукции», отмечали в Ассоциации разработчиков и производителей электроники.

В ассоциации предложили ведомству рассмотреть возможность расторжения соглашений на предоставление субсидий без возврата средств в бюджет. Сейчас невыполнение предприятиями целевых показателей может обернуться для разработчиков не только штрафами, но и обязательством вернуть субсидии в полном объеме.

По данным источников CNews в отрасли, Минпромторг приостановил выдачу субсидий в середине 2024 г. из-за отсутствия финансирования. А весной 2025 г. стало известно, что Минпромторг заменит субсидии производителям и разработчикам ЭКБ на льготные кредиты.