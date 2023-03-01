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В России готовятся госстандарты для искусственного интеллекта

Росстандарт заказал разработку и подготовку к утверждению стандартов в области искусственного интеллекта. Стандарты готовятся для его применения в сферах медицины, образования, а также управления автотранспортом. Они призваны сократить возможный ущерб от применения таких систем в стране.

Подготовка стандартов ИИ

Как выяснил CNews, в России готовят стандарты в области искусственного интеллекта (ИИ) и его применения в образовании, медицине и транспорте. Соответствующие работы заказало Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), следует из ЕИС «Закупки». На эти цели из бюджета выделено 130,4 млн руб.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет разработать окончательную редакцию национальных стандартов ИИ в области образования и для использования систем ИИ на автомобильном транспорте (системы ИИ для управления транспортом вне дорог общего пользования).

Также в рамках работ будут подготовлены основные положения и этические аспекты при использовании систем ИИ в здравоохранении, лучевой диагностике, для принятия врачебных решений и построения прогнозов в клинической медицине.

Что включают в себя работы

Работы, в том числе, включают в себя разработку и подготовку к утверждению национальных стандартов, а также обоснование принципов закрепления в нормативно-технических документах требований к созданию, эксплуатации систем ИИ, направленных на сокращение возможного ущерба безопасности России от применения искусственного интеллекта.

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В России подготовят стандарты в области медицины, образования и транспорта

Цель работ заключается, в том числе, в гармонизации национальных стандартов с международными стандартами и актуализация фонда стандартов в области искусственного интеллекта. Работы должны быть выполнены до 29 ноября 2024 г.

Тендер на разработку и подготовку к утверждению стандартов в области ИИ был опубликован 20 феврале 2023 г. в формате открытого конкурса. Заявки на него принимаются до 22 марта, в тот же день намечается и подведение итогов.

Стандарты ИИ в России

Указом Президента России Владимира Путина от 10 октября 2019 г. № 490 утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. В развитие стратегии утвержден федпроект «Искусственный интеллект» сроком до конца 2024 г. На реализацию стратегии предусмотрено 24,1 млрд руб., а также из внебюджетных источников — 5,1 млрд руб.

До 2024 г. должны быть разработаны стандарты, которые будут регламентировать безопасность систем ИИ не только для людей, но и для окружающей среды. Стандартизация коснется внедрения ИИ в различных областях человеческой деятельности, таких как транспорт, медицина, образование, строительство и ряде других. Программа включает в себя 217 документов.

В декабре 2019 г. Росстандарт утвердило первые национальные стандарты «Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей. Термины и определения» и «Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические средства досмотра. Методика определения показателей качества распознавания незаконных вложений по теневым рентгеновским изображениям».

В 2022 г. Росстандарт утвердило стандарт ИИ в сельском хозяйстве. В августе 2022 г. стало известно о создании первого в России ГОСТа по тестированию искусственного интеллекта.

Кристина Холупова

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