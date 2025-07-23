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Цифровизация Искусственный интеллект
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Москва запустила ИИ для диагностики переломов плечевого сустава

Москва внедрила новый ИИ-сервис для выявления переломов костей плечевого сустава. Это уже 41-е клиническое направление, в котором рентгенологи столицы применяют технологии компьютерного зрения. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

«Москва последовательно расширяет применение технологий искусственного интеллекта в практическом здравоохранении. Новое направление — помощь врачам в выявлении переломов костей плечевого сустава на рентгеновских снимках. Алгоритм автоматически выделяет подозрительные участки и проводит нужные измерения, тем самым ускоряя расшифровку исследований и повышая точность выявления травм. Такой ИИ-сервис особенно важен в травматологических пунктах, где требуется оперативность и точность при постановке диагноза, чтобы своевременно назначить лечение и снизить риск осложнений. Внедрение искусственного интеллекта в травматологию — еще один шаг в развитии цифровой медицины столицы. Сервис стал частью масштабной системы, где нейросети уже работают по 41 клиническому направлению», — сказал Юрий Васильев, главный рентгенолог Москвы.

Новый ИИ-сервис будет применяться в городских больницах и поликлиниках, в том числе в травматологических пунктах при диагностике переломов плечевого сустава. Это одно из наиболее подвижных и сложных сочленений человеческого тела, и точная интерпретация рентгеновских снимков требует особого внимания врача. Алгоритм помогает врачу: он автоматически проводит необходимые измерения и выделяет участки, которые могут указывать на наличие травмы. Это ускоряет расшифровку изображения и позволяет специалисту сразу сосредоточиться на клинически значимых изменениях.

«Плечевой сустав — одна из самых сложных анатомических зон для интерпретации рентгеновских изображений. На точность визуализации могут влиять даже незначительные отклонения в положении пациента при исследовании. В таких условиях особенно важна внимательность врача. Алгоритм, работающий как дополнительный фильтр, становится надежным вспомогательным инструментом и позволяет повысить точность анализа», — добавил Юрий Васильев.

Своевременная диагностика перелома критически важна для выбора тактики лечения. В случае промедления возрастает риск осложнений — от неправильного сращения костей до развития хронической боли и ограничения подвижности. Применение ИИ позволяет минимизировать такие риски и начать терапию как можно раньше.

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Цифровизация

Умные алгоритмы уже пять лет применяются в столице в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение. За это время более 200 ИИ-сервисов приняли участие в проекте, около 100 алгоритмов интегрированы в ЕРИС ЕМИАС, а порядка 50 из них анализируют снимки в потоковом режиме в настоящий момент. Проект реализован комплексом социального развития Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения совместно с городским Департаментом информационных технологий.

Проект соответствует целям и задачам стратегии развития московской медицины до 2030 года и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

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