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Подведены итоги пилотного тестирования инновационного решения «MedPaint» на площадке Центра диагностики и телемедицины ДЗМ

В рамках соглашения о проведении пилотного тестирования инновационного решения «MedPaint» завершился этап оценки эффективности веб-сервиса для врачей по автоматической разметке снимков КТ и МРТ. Площадкой для апробации разработки стал Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения столицы. Реализация веб-решения позволит ускорить процесс подготовки наборов данных для обучения и тестирования ИИ. Об этом заявил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрий Васильев.

«В настоящее время отсутствуют открытые отечественные решения для разметки медицинских изображений. Поэтому было важно оценить работоспособность инновационного решения и его эффективность. Отечественное решение «MedPaint» команды «FutureOfMedTech» имеет потенциал для внедрения в практику после доработки. По итогам тестирования мы рекомендовали команде интегрировать в свой веб-сервис модули искусственного интеллекта для автоматической сегментации органов. В дальнейшем это позволит оптимизировать процесс и значительно ускорить подготовку наборов данных для обучения и тестирования сервисов искусственного интеллекта», – сказал Юрий Васильев.

Специалисты Центра диагностики и телемедицины ДЗМ прошли обучение по работе с инновационным решением и пользовались им для разметки медизображений. Они подготовили наборы данных, содержащие 120 КТ-исследований органов грудной клетки и 30 КТ-исследований органов брюшной полости.

Цифровая библиотека датасетов Центра диагностики и телемедицины ДЗМ для самотестирования сервисов искусственного интеллекта появилась в 2022 г. и постоянно пополняется. Наборы данных опубликованы на платформе mosmed.ai.

В 2024 г. Центр диагностики и телемедицины ДЗМ традиционно выступит экспертом в конкурсе на соискание премий Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Сотрудники учреждения подготовили задачу разработать сервис автоматизации составления графика работы врачей-рентгенологов на основании прогнозной модели количества поступающих исследований. «Лидеры цифровой трансформации» – самый масштабный хакатон страны, в рамках которого участники разрабатывают новые цифровые продукты и сервисы по запросу города и бизнеса. В конкурсе могут принять участие ИТ-специалисты старше 18 лет, для этого нужно подать заявку на сайте проекта Агентства инноваций до пятого июня.

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Импортонезависимость

Центр диагностики и телемедицины – ведущая научно-практическая организация в структуре Департамента здравоохранения Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников.

Центр создает научную базу для внедрения в медицину отечественных разработок, проводя исследования прежде всего для практического применения. Результатом становятся методические рекомендации для врачей, фантомы для калибровки аппаратов и обучения медработников, продукты программирования, государственные стандарты, научные труды.

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