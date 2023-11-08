В Москве ученые разработали модуль контроля качества рентгенологического исследования органов грудной клетки

Московские ученые разработали уникальное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое позволит повысить качество проведения лучевых исследований. Врачи смогут его применять для контроля работы рентгенолаборанта. Об этом заявил главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

«Департамент здравоохранения Москвы стремится обеспечить высокий уровень контроля качества проведенных исследований. Это важно для достижения точности и надежности результатов, а также для обеспечения безопасности и уверенности в диагнозах, которые выносятся на основе данных, обработанных искусственным интеллектом. Разработанное нами ПО реализует не только контроль полноты заполнения метаданных, а также корректность их заполнения путем сопоставления с самим рентгеновским исследованием. В настоящее время реализован, протестирован и полностью готов к практическому применению модуль контроля качества рентгенологического исследования органов грудной клетки. Модуль позволяет контролировать тип проекции, неполный охват легких и поворот изображения», – сказал Юрий Васильев.

При выполнении рентгенологических исследований возможно появление технологических дефектов. Например, некорректная настройка диагностического устройства, режим сканирования, тип проекции или невыполнение указаний рентгенолаборанта. Неправильная укладка пациента приводит к снижению качества проведенного исследования и риску пропуска патологии, например, если часть исследуемого органа вышла за пределы цифрового снимка. При описании исследований с другими типами технологических дефектов, врач-рентгенолог может не обратить внимание на их наличие, однако для программного обеспечения на основе ИИ, неточная информация в метаданных об исследовании с большей вероятностью приведет к его некорректной работе.

Данная работа выполнена в рамках реализации первого этапа научно-исследовательской работы, поддержанной Московским центром инновационных технологий в здравоохранении.

«Система здравоохранения Москвы сегодня динамично развивается, происходит мощная трансформация и внедрение инноваций. Мы видим большие возможности и перспективы нашего взаимодействия. Искусственный интеллект и анализ больших данных становятся вашими надежными помощниками. Они помогают быстрее и точнее поставить диагноз, сокращая время ожидания и спасая жизни. Мы уверены, что разработанное Центром диагностики и телемедицины Депздрава Москвы уникальное программное обеспечение позволит повысить качество проведения лучевых исследований», – сказал руководитель Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.

Москва уже 10 лет работает над цифровизацией системы здравоохранения. Нейросети с 2020 г. работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в работу столичных медучреждений. Проект реализует комплекс социального развития Москвы при поддержке Департамента информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины Депздрава столицы. Он стал площадкой для развития технологий искусственного интеллекта в России, а также для поддержки отечественных разработчиков.

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Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы – научно-практическая организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников.