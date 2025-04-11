Разделы

ПО ИТ в госсекторе
|

В Сеченовском Университете проводят исследование первой российской системы оптической навигации «Мультитрек»

На базе кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова проходит исследование точности навигационной системы «Мультитрек» при операциях на позвоночнике. Исследование выполняется на анатомическом материале, предварительно оцифрованном с помощью компьютерной томографии. Об этом CNews сообщили представители МГМУ им. И.М. Сеченова.

Навигационная система «Мультитрек» разработана группой компаний «Гаммамед» при участии Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцина, МГУ им. М.В. Ломоносова и при поддержке фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В основе системы инфракрасные камеры, которые интраоперационно отслеживают положение хирургических инструментов с точностью до долей миллиметра. Навигация осуществляется на основании КТ и МРТ снимков пациента, предварительно загруженных в систему. Ориентация в операционной ране обеспечивается благодаря регистрации по отдельным точкам или поверхности кости, выполненной в начале операции. Во время регистрации происходит привязка черепа или позвоночника реального пациента к его виртуальной модели, построенной системой на основании данных предоперационной нейровизуализации. С 2019 г. «Мультитрек» применяется в клинической практике во время операций на головном мозге и ЛОР-органах.

Устройство включает в себя инфракрасные камеры, инструменты с отражающими инфракрасный сигнал оптическими сферами, блок управления с программным обеспечением полностью российского производства обеспечением.

Задача нового исследования на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии Сеченовского Университета – впервые оценить точность навигационной системы при операциях на позвоночнике. «Результаты, полученные в ходе исследования, позволят сделать выводы о возможностях системы в позиционировании металлоконструкций, применяемых для фиксации позвоночника, в определении объема резекции опухолей позвонков, а также сравнить российскую разработку с зарубежными аналогами, — сказал Юрий Васильев, профессор кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Сеченовского Университета, — для пациента с патологиями позвоночника прецизионность оперативного вмешательства — это одновременно и более быстрая реабилитация, и шанс на высокое качество жизни после операции».

«Внедрение отечественной системы компьютерной навигации в практику здравоохранения является частью стратегии импортозамещения, которую анонсировал Президент Российской Федерации в качестве одного из приоритетов развития российской экономики до 2030 г.», — подчеркивает Сергей Дыдыкин, заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии Сеченовского Университета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Word и Excel тотально поломались после обновления. Починить их под силу не каждому

В приложении для интернет-шопинга вместо ИИ работали филиппинцы

Экспорт российского ПО сократился на миллиард долларов

В Windows 11 после обновления появляется таинственная системная папка. Ее назначение тайна для всех

«Яндекс» заплатит миллион тому, кто найдет уязвимости в нейросетях YandexGPT и YandexART

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153