За пять лет ИИ проанализировал 14 млн лучевых исследований в Москве

За пять лет искусственный интеллект (ИИ) проанализировал 14 млн лучевых исследований. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

«С каждым годом технологии ИИ масштабируются. В 2020 г. в проекте участвовали всего 18 сервисов. Сегодня их уже больше 50. При этом количество направлений, по которым они работают, выросло почти в 10 раз — c четырех до 39», — сказал Сергей Собянин.

Сейчас московские рентгенологи используют искусственный интеллект для анализа снимков компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, маммографии, флюорографии и рентгенографии.

«За время развития эксперимента эволюционировали не только сами разработки, но и подходы к их применению, а также требования к результатам их работы. Так, от моносервисов для выполнения отдельной клинической задачи, мы перешли по многим направлениям на комплексные решения, которые сегодня способны находить на одном медицинском изображении до 12 патологий. От общего представления о том, каким должен быть результат работы ИИ, мы пришли к обоснованным практикой применения требованиям к функциональным и диагностическим параметрам работы ИИ. Сегодня у нас есть методики оценки ИИ как на этапе тестирования, так и в потоковой работе. Мы разработали матрицу зрелости — инструмент для оценки сервисов искусственного интеллекта, которая позволяет медучреждениям выбирать для себя лучшие ИИ-сервисы, а разработчикам — оценивать динамику своего развития и конкурентоспособность. На основе научных результатов эксперимента разработаны ГОСТы, определяющие общие и технические требования, единую терминологию и подход к использованию нейросетей, на сегодняшний день уже вступили в силу 22 таких нормативных документа», – сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

Большинство разработок — российские. Все они обязательно проходят многочисленные тестирования, а специалисты постоянно проверяют их функционирование. Остаются только самые качественные и надежные решения. Благодаря успешному опыту Москвы к платформе «МосМедИИ» уже подключились 69 регионов России.