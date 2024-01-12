В России вышло первое учебное пособие по созданию набора данных для нейросетей

В Москве разработали первое учебное пособие по подготовке набора данных для искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. В нем описываются практические методы разработки, обучения и тестирования сервисов искусственного интеллекта в лучевой диагностике. Оно будет полезно студентам-медикам и тестировщикам программного обеспечения на основе технологии искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

«Это своего рода руководство по созданию корректно размеченных наборов данных, которые будут применяться для разработки, обучения и тестирования программного обеспечения на основе технологии искусственного интеллекта. В мире не существует аналогов данного учебного пособия, его авторы — столичные ученые, организовавшие и сопровождающие крупнейший в мире эксперимент по внедрению компьютерного зрения в здравоохранение, специалисты-практики, которые создавали методы разметки наборов данных, проводили тестирования алгоритмов, разрабатывали первые в России ГОСТы по работе с искусственным интеллектом. Их опыт лег в основу материала. Учитывая прогноз кадровой потребности в специалистах в области работы с нейросетями, можно сказать, что пособие на сегодняшний момент более чем востребовано», — сказал «Юрий Васильев», директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения.

Учебник называется «Подготовка набора данных для обучения и тестирования программного обеспечения на основе технологии искусственного интеллекта». Он будет полезен не только тем, кто изучает такие дисциплины, как общественное здоровье и здравоохранение, лучевая диагностика, медицинская информатика, но и разработчикам программного обеспечения. С помощью пособия они смогут изучить этапы жизненного цикла набора данных в сфере здравоохранения, поймут алгоритм их создания и узнают, как избавиться от дефектов и ошибок при разработке наборов данных.

Пособие содержит информацию, дополняющую и частично заменяющую учебник для обучающихся по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология», «рентгенология», «медицинская кибернетика» и «медицинская биофизика». Кроме того, материалы будут полезны тем, кто учится на специалиста по тестированию в области информационных технологий.

В Москве уже более 10 лет идет цифровизация системы здравоохранения. Одно из важных направлений этой работы — внедрение технологий компьютерного зрения в медицину. Проект реализует комплекс социального развития Москвы совместно с городским Департаментом информационных технологий.

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Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы — научно-практическая организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников.