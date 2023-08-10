Разделы

Цифровизация
|

В Москве искусственный интеллект обработал 10,5 млн лучевых исследований

В столице искусственный интеллект обработал 10,5 млн лучевых исследований. Об этом результате и о других разработках Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы рассказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Юрий Васильев.

«Сегодня нейросети обработали уже 10,5 млн лучевых исследований. Технологии искусственного интеллекта позволяют нам выявлять мельчайшие отклонения, что повышает качество диагностики, а также сокращают время подготовки результата исследования, помогая пациенту быстрее получить необходимое лечение. Наша научная деятельность привела к появлению нового для нас направления – созданию медицинских фантомов, которые составили достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Фантомы молочной железы, щитовидной железы, сосудов и нервов используются в клинической практике для транскраниальных ультразвуковых исследований и взятия биопсии под контролем УЗИ щитовидной железы. Их возможности мы продемонстрировали на выставке в рамках форума», – сказал директор столичного Центра диагностики и телемедицины, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Юрий Васильев.

С 2020 г. умные алгоритмы работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в деятельность медучреждений столицы. Проект реализует комплекс социального развития Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины при поддержке Департамента информационных технологий города Москвы. Рентгенологи медицинских учреждений столицы, чьи диагностические устройства подключены к единому радиологическому информационному сервису ЕМИАС, могут воспользоваться более чем 50 алгоритмами по 22 клиническим направлениям для описания медицинских изображений.

Учеными Центра разработаны несколько медицинских фантомов, с их помощью врачи могут оттачивать навыки ультразвуковой диагностики аневризм и тромбов сосудов головного мозга, новообразований и опухолевых очагов в молочных и щитовидной железах, повышать воспроизводимость измерений, обучаться манипуляциям под УЗ-навигацией, а также калибровать оборудование для лучевой диагностики.

***

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы – научно-практическая организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы, основанная в 1996 г. Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России создается новый математический метод проверки микросхем на надежность

CNews AWARDS 2023: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Урегулировать споры вокруг продукта CommuniGate Pro в итоге решили мирным путем

На «Госуслугах» должен появиться спецраздел для участников СВО

ВТБ и «Альфа-банк» научились переводить деньги за границу через СБП

Конференция «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

10 технологических мифов, в которые все еще верят

Доступные игровые ноутбуки до 100 000 рублей: хиты продаж

DIGMA PRO: новый бренд на российском рынке с универсальной линейкой систем для работы

Показать еще

Наука

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

Что означают струи, обнаруженные в магнитослое Марса?

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц
Показать еще