Врачи-рентгенологи стали больше доверять голосовому заполнению медицинских заключений

Центр диагностики и телемедицины и группа компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) подвели первые итоги проекта голосового заполнения медицинской документации, который реализуется в Москве.

Группа ЦРТ реализует проект по голосовому заполнению медицинской документации, оптимизируя работу врачей лучевой диагностики с помощью интеллектуальных речевых технологий. В основе решения — Voice2Med, продукт на основе искусственного интеллекта, созданный группой ЦРТ. Технология позволяет надиктовывать информацию для медицинских карт, протоколов исследований и других документов через микрофон.

Во время проведения исследования врач-рентгенолог надиктовывает текст, который в режиме реального времени распознается и автоматически переносится в состав заполняемого протокола в медицинскую информационную систему. Решение позволяет избавить медицинских работников от рутины, сфокусироваться на исследовании. Система распознает все медицинские термины и выражения. Благодаря дообучению системы на основе 2,6 млн протоколов исследований качество распознавания речи достигло 97-98%.

На пилотном этапе технология голосового ввода заключений была внедрена в семи московских поликлиниках, затем была развернута на всю амбулаторную сеть. Сегодня технология работает более чем в 80 медицинских учреждениях города Москвы.

В рамках сопровождения проекта Центр диагностики и телемедицины собирал отзывы врачей — пользователей речевой технологии, на основе полученных данных группа ЦРТ дообучала алгоритмы распознавания речи. С начала запуска проекта в службу лучевой диагностики поступило более 800 сообщений в формате обратной связи от врачей-рентгенологов. Как отмечают эксперты, в самом начале проекта в 2019 году врачи выражали сомнение перед использованием новой технологии, так как она требует определенных навыков. Через месяц после внедрения голосового ввода доля скептично настроенных пользователей составляла 40%. По итогам трёх месяцев проекта, ситуация поменялась, положительных оценок стало больше. Число врачей-рентгенологов, которые ее не поддерживали, существенно снизилось, и составило всего 6%. Сегодня врачи-рентгенологи отмечают, что для общего знакомства с технологией оказалось достаточно всего одного рабочего дня, и при ежедневном использовании через 1 месяц уже можно стать уверенным пользователем.

Cергей Морозов, д. м. н., главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы и ЦФО России, директор Центра диагностики и телемедицины сказал: «Еще недавно русский язык был сложным для распознавания речи, потому что он является не аналитическим, как английский, а синтетическим. То есть в одну словоформу собираются всевозможные формы склонения и спряжений слов. И это требует очень высокой точности распознавания, в особенности, окончаний. В самом начале проекта точность распознавания медицинских терминов была ниже, но технология развивается, качество составляет практически 100%». Профессор Морозов назвал перспективы в практическом применении здравоохранения: «Самое главное, что сейчас есть большое количество врачей, которые регулярно используют технологию. Потому что это удобно. Уверен, что технология распознавания речи будет развиваться, и, возможно, в перспективе станет стандартом оснащения рабочего места врача-рентгенолога. В будущем технология может использоваться в хирургии, эндоскопии, судебной медицине, терапии и неврологии».

Никита Кудрявцев, врач-рентгенолог, руководитель проекта по внедрению технологии распознавания речи в медицинских организациях, младший научный сотрудник отдела инновационных технологий Центра диагностики и телемедицины, отметил: «Система распознавания речи является совершенно новой технологией для московского здравоохранения. Не удивительно, что у врачей возникает много вопросов и опасений при её использовании. Хронометражные исследования, проведенные Центром диагностики и телемедицины, подтвердили эффективность голосового ввода для заполнения медицинских документов. Так же мы постарались помочь врачам с адаптацией. Подготовили для них учебно-методические материалы, памятки, инструкции, видеоуроки».

Рустем Ахметов, врач-рентгенолог, администратор проектного офиса Центра диагностики и телемедицины, сказал: «Система распознавания речи позволяет существенно сократить время заполнения протокола исследования, благодаря чему врач может уделить больше времени интерпретации изображений или изучению медицинской документации пациента. Прежде чем произнести фразу в микрофон, стоит ее обдумать полностью, и в процессе использования технологии оказалось, что это скорее позитивный, стимулирующий момент».

Виктор Раковчен, врач-рентгенолог Городской поликлиники №8 Департамента здравоохранения г. Москвы, сказал: «В самом начале проекта, в 2019 году, основные ошибки распознавания заключались в неправильно распознанных предлогах и в несогласованности предложений, например, “в верхней доле” могло превратиться в “верней доле”>, а фраза “КТ картина отрицательная” в “КТ картина отрицательные“ Теперь, благодаря обратной связи от врачей-рентгенологов, анализа их аудиозаписей и анализа текста готовых протоколов исследований, система распознает даже самые сложные термины».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, отметил: «Голосовое заполнение медицинской документации с помощью Voice2Med позволяет экономить на заполнении медицинских протоколов более 20% времени, а кроме того — существенно повышает качество медицинской документации и улучшает эргономику рабочих мест. Современный голосовой интерфейс является естественным и интуитивным, помогает нецифровым специалистам преодолеть сложности в освоении компьютерной техники, а цифровые специалисты подчеркивают его технологичность, и мы продолжим развивать свою экспертизу в этом направлении. Voice2Med позволяет решать целый комплекс задач, позволяя оптимизировать медицину — одну из cоциально-значимых, ключевых отраслей».