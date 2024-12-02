«Домклик» запустил возможность проведения сделок в сегменте ИЖС с открытием эскроу-счетов в других банках

«Домклик» «Сбера» запустил возможность проведения ИЖС сделок с открытием эскроу-счетов в других банках. Это позволит подрядчикам проводить сделки с клиентами в «Сбере» и при желании или необходимости находиться на проектном финансировании в других банках.

Данная мера соответствует требованию 186 ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу», который вступит в силу с 1 марта 2025 г. Однако «Сбер» уже сейчас слышит запрос рынка и принимает вызов до вступления закона в силу, представляя рынку решения и время для адаптации к новым реалиям.

Вся сумма по договору подряда, включая кредитные средства и первоначальный взнос, будет размещаться на счете эскроу. Раскрытие счёта будет возможно только после полного завершения строительства дома — потребуется провести оценку недвижимости и подготовить акт выполненных работ по договору подряда.