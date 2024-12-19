«Домклик»: средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Санкт-Петербурге превысила 40 тысяч рублей в месяц

В 2024 г. спрос на аренду бьет рекорды: в условиях роста ключевой ставки и повышения адресности льготных программ все больше потенциальных покупателей предпочитает отложить приобретение собственного жилья и временно снимать квартиру. В своем новом исследовании эксперты Аналитического центра «Домклик» рассказали, как за год изменились ключевые характеристики предложения в крупнейших регионах России. Рассмотрена динамика арендных ставок и количества выставленных лотов. Исследование основано на анализе объявлений о сдаче квартир на долгий срок (данные сайта «Домклик»). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Согласно данным «Домклик», медианная стоимость кв. м. аренды по России в декабре составляет 807 руб. Соответственно, стоимость аренды стандартной однокомнатной квартиры (35 кв. м.) составит 28,2 тыс. руб.

По стоимости с большим отрывом лидирует Москва: цена за аренду стандартной квартиры (35 кв. м.) равняется 74,5 тыс. руб. в месяц. Далее следуют Санкт-Петербург (41,7 тыс. руб.), Московская (35 тыс. руб.), Свердловская (30,6 тыс. руб.) и Новосибирская (30,4 тыс. руб.) области. Эксперты «Домклик» отмечают, что разрыв в стоимости жилья на рынке аренды между столицей и другими мегаполисами остается существенным: как и в начале года, в Москве стоимость аренды квадратного метра почти в три раза выше среднего значения по стране и в четыре раза, чем в отдельных мегаполисах.

Между тем в большинстве крупнейших регионов цены на аренду ниже общероссийского уровня. Меньше всего аренда стоит в Воронежской области: стоимость аренды квартиры площадью 35 кв. м. составляет 18,3 тыс. руб. в месяц. Низкие цены также отмечены в Самарской области (18,9 тыс. руб.), Республике Башкортостан (19,7 тыс. руб.) и Волгоградской области (19,8 тыс. руб.).

Что касается объема предложения, то здесь в лидерах Москва, Новосибирская область и Краснодарский край. На них приходится 11,8%, 10,2% и 8% соответственно. Северная столица – лишь на четвертом месте с долей 7,3%.

В остальных крупнейших субъектах объем предложения не превышает 5%. Наименьшее количество предложений отмечено в Омской области, Пермском крае и Волгоградской области (менее 1%).

Снижение доступности ипотеки как на первичном, так и на вторичном рынках привлекло множество новых арендодателей. За год объем предложения вырос практически во всех крупнейших субъектах. Наибольший рост показали Самарская область (в 5,3 раза), Краснодарский край (в 3,6 раз), Челябинская область (в 2,2 раза) и Республика Башкортостан (в два раза).

Исключение составила лишь Омская область: здесь количество квартир под сдачу символически снизилось (на 1%).

Рост интереса к рынку съемного жилья привел к тому, что по итогу года стоимость аренды кв. м выросла на 17,3%. Причем в большинстве крупнейших регионов годовой рост оказался более выраженным. В лидерах – Свердловская область (+35,8%), Омская область (+32,3%) и Республика Татарстан (+28,6%).

Меньше всего цены выросли в Самарской области (+13,5%), Красноярском крае (+10,3%) и в Москве (+10,3%). В своем недавнем исследовании аналитики «Домклик» выяснили, что относительно слабый рост арендных ставок в Москве связан с «миграцией» предложения из центра в более отдаленные локации. Так, в округе с самой дорогой недвижимостью – ЦАО – количество выставленных объектов под сдачу за год резко снизилось, в то время как в отдаленных более бюджетных районах столицы количество квартир, напротив, возросло.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «С начала года медианная стоимость аренды кв. м. выросла на 17%. При этом наибольший рост отмечен в сегменте трехкомнатных квартир: за год стоимость аренды увеличилась на 24%. Далее идут двухкомнатные квартиры с ростом в 19%. Аренда студий и однокомнатных квартир увеличилась на 17 и 14% соответственно. Такая тенденция не удивительна: сужение круга потенциальных заемщиков по ключевой ипотечной программе для семей с детьми – "Семейная ипотека" - способствовало росту популярности прежде всего крупногабаритного жилья. Отсюда – более выраженная динамика».

Методология: как и что считали аналитики

Предметом анализа стали объявления о сдаче квартир на долгий срок (на месяц и более), опубликованные на сайте «Домклик». Рассмотрены данные на начало января 2024 г. и на начало декабря 2024 г.

Для крупнейших регионов России, в состав которых входят города с миллионным населением, были определены: медианная стоимость аренды кв. м; стоимость аренды стандартной однокомнатной квартиры (произведение медианной стоимости аренды кв. м и стандартной площади «однушки» – 35 кв. м); доля рынка (отношение количества выставленных лотов в регионе к общему количеству выставленных лотов по России).

Полученные данные были сравнены с аналогичными данными на начало года.