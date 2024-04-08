«Домклик» перешел на безбумажный документооборот HRlink

Онлайн-сервис «Домклик» перевел кадровый документооборот в электронный формат с помощью программного решения от HRlink. Половина сотрудников перешла на кадровый ЭДО в первый же месяц проекта. Сейчас сервис используют более тыс. человек.

Цифровой сервис «Домклик» предназначен для поиска, покупки, продажи, аренды недвижимости и проведения сделок. В «Домклик» работает более 1 тыс. человек, свыше 300 из них — в разных регионах России, вплоть до Сибири и Дальнего Востока. HR-специалисты тратили до двух-трех недель на удаленное оформление документов. Было принято решение отказаться от бумаги в HR.

Для перехода на КЭДО выбрали сервис HRlink. Он оказался удобен для пользователей, надежен и прозрачен в работе.

Перед командой HRlink встала задача не только внедрить ИТ-решение, но и интегрировать его с уже используемой платформой «1С:ЗУП» и корпоративным порталом. Раньше документооборот вели на этих платформах. Причем до перехода на КЭДО в «Домклик» для подписания заявлений и документов использовали разные системы. Пользовательский путь был слишком сложным, возникала путаница — как следствие, сотрудники тратили много времени при оформлении бумаг.

HRlink нужно было развернуть новый сервис так, чтобы кадровые сотрудники могли без труда разобраться с новым интерфейсом. Также было важно обеспечить контроль за документами в процессе их подписания. Для этого были предусмотрены методы валидации перед отправкой каждого документа на подпись руководителю.

За первый месяц после внедрения КЭДО к нему подключилась половина сотрудников, а на сегодняшний день системой безбумажного документооборота пользуется 98% штата.

«Нам как IT-компании важна цифровизация всех процессов — как внешних, так и внутренних. Мы внедряем комплексные инновационные решения во всех направлениях — для клиентов, партнеров и сотрудников. После перехода на электронный документооборот сотрудники освободились от бумажной рутины и могут больше времени уделять другим рабочим задачам. Естественным образом ушли расходы на бумагу, пересылку и хранение документов», — отметила Елена Гончарова, HR-директор «Домклик».

«В «Домклик» порядка 80% сотрудников — разработчики. Крайне ценно, что такие требовательные пользователи оценили удобство и надежность сервиса. Для нас это показатель высокого качества продукта. КЭДО эффективно оптимизирует работу кадровых департаментов и дает бизнесу возможность нанимать специалистов по всей стране, невзирая на расстояния», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.