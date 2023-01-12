В сервисе «Домклик» появились объявления о продаже участков с отметкой о доступности льготной ипотеки

Теперь при поиске земельного участка под строительство дома пользователи сервиса «Домклик» видят объекты, которые подпадают под условия льготных программ «Господдержка» и «Семейная ипотека». Это значит, что для строительства дома на таких участках можно оформить льготную ипотеку. Подобные объявления отмечены значком «Ипотека с господдержкой».

Чтобы в карточке появилась такая отметка, в объявлении нужно указать корректный кадастровый номер участка, а земля должна относиться к категории «земли населённых пунктов». Вид разрешенного использования — для индивидуального жилищного строительства. Если все условия выполнены, значок появится автоматически.

Как отмечают в «Сбере», эта маркировка поможет потенциальному покупателю сразу понять, подходит ли выбранный участок для получения ипотеки на строительство дома по сниженной ставке, а продавцу — быстрее продать объект.

Для получения льготной ипотеки покупатель должен оформить ипотеку на участок и дальнейшее строительство дома (самостоятельно или с подрядчиком).