«Сбер» запустил сервис альтернативных сделок с жильём под ключ

«Сбер» запустил сервис проведения полного цикла альтернативных сделок на «Домклик». Альтернативная сделка представляет собой цепочку сделок с жильём (как с ипотекой, так и без неё) с участием нескольких продавцов и покупателей. Продавец не получает деньги, а сразу же использует их для покупки другого объекта. Сделка считается альтернативной, если хотя бы один ее участник собирается продать недвижимость и одновременно купить другую.

В альтернативной сделке очень важно обеспечить прозрачность расчётов, поэтому составной частью сервиса является сервис безопасных расчётов «Домклик», который гарантирует сохранность денег и позволяет рассчитаться за недвижимость без дополнительных визитов в офис банка. Банк переведёт деньги продавцам только после того, как покупатели получат права на жильё.

По закону альтернативную сделку нужно зарегистрировать в Росреестре. Сервис электронной регистрации от «Домклик» сократит срок регистрации жилья в Росреестре и позволит сделать это без посещения МФЦ или Росреестра, причём процесс регистрации можно отслеживать в личном кабинете «Домклик». После регистрации документы из Росреестра автоматически приходят всем участникам сделки по электронной почте.

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Для успешного проведения альтернативной ипотечной сделки в «Сбере» участникам достаточно выбрать сервис безопасных расчетов, сервис электронной регистрации и сообщить менеджеру о том, что сделка будет альтернативной. Если клиент покупает недвижимость за свои средства, записаться на сделку можно на сайте сервиса «Домклик» в разделе «Сделка за свои средства».