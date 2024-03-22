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МТС и ГК ФСК договорились о сотрудничестве

МТС и девелопер ГК ФСК договорились о стратегическом сотрудничестве в организации комплексной телекоммуникационной инфраструктуры с целью предоставления качественных услуг мобильной связи на объектах капитального строительства застройщика к моменту их ввода в эксплуатацию.

По условиям достигнутого соглашения ГК ФСК обеспечивает МТС необходимыми условиями для организации и размещения телеком-оборудования на этапе строительства, а МТС устанавливает indoor-решения внутри зданий для качественного покрытия мобильной связью.

Применяемые indoor-решения позволяют уверенно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом даже в местах, где проникновение сигнала связи традиционно затруднено: в подземном паркинге, лифтах и холлах.

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«Комфортная городская среда сегодня немыслима без наличия современной телеком-инфраструктуры: связь и быстрый интернет нужны сразу же при заселении в жилье. Поэтому мы последовательно развиваем сотрудничество с застройщиками, которые все чаще решают создавать необходимую цифровую инфраструктуру еще на этапе строительства, — сказал вице-президент — директор московского региона МТС Дмитрий Рылов. — Мы рады сотрудничеству с одним из лидеров российского рынка девелопмента группой компаний ФСК. Вместе с партнерами мы обеспечим жителей новых домов качественными услугами связи сразу после их сдачи в эксплуатацию».

«Многие проекты мы реализуем в местах, где телеком-инфраструктуру необходимо создавать практически с нуля. Наличие скоростной и емкой сети сотовой связи — это часть обязательных требований к современной недвижимости. Поэтому мы заинтересованы в долгосрочных партнерских отношениях с ключевыми игроками рынка. Сотрудничество с МТС дает возможность предлагать качественный набор телеком-услуг на территории жилых комплексов компании», — сказал директор департамента развития продукта ГК ФСК Пётр Кирилловский.

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