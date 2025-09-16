Разделы

«Ингосстрах» и «Юникорн» запускают совместное решение для защиты недвижимости

СПАО «Ингосстрах» и ИТ-компания «Юникорн» (ТМ Ujin) заключили партнерское соглашение о создании комплексного решения для защиты жилого имущества от бытовых аварий в системах водоснабжения. Об этом CNews сообщили представители «Юникорн».

Каждую неделю более 100 москвичей обращаются в «Ингосстрах» с затоплениями — средняя сумма убытков превышает 100 тыс. руб. Совместное решение компаний позволит жителям многоквартирных домов и собственникам частного жилья быть уверенными в финансовой защите и безопасности своего имущества.

Приобретая умную систему защиты от протечек Ujin Water Control с возможностью установки под ключ, владельцы имущества получают скидку на оформление полиса премиум-страхования от «Ингосстраха». При обнаружении протечки система автоматически перекроет воду и уведомит собственника пуш-уведомлением в мобильном приложении, а также звуковым и световым сигналом.

«Для нас важно не только предлагать страховую защиту, но и давать клиентам дополнительные инструменты, которые помогают минимизировать риски. Партнерство с «Юникорн» усиливает ценность наших продуктов — теперь владельцы имущества могут быть уверены, что их собственность защищена не только финансово, но и технологически. Мы видим в этом шаг к развитию нового уровня сервиса и заботы о клиентах», — сказал Василий Кургузов, директор Домена «Жилье и имущество» «Ингосстраха».

«Когда технологии и страхование работают вместе, выигрывает клиент. Это новый стандарт заботы о доме — умная система плюс финансовая защита. Уверены, что наш совместный продукт станет надежным помощником для многих семей, обеспечивая уверенность и спокойствие за безопасность своего имущества, и надеемся, что это сотрудничество станет началом долгосрочного партнерства», — сказала CEO «Юникорн» Светлана Перминова.

«Продукт в тестовом режиме будет доступен для клиентов, проживающих в Москве и Московской области. Пилотный запуск поможет выявить и проработать все аспекты перед масштабным запуском решения, нового для обеих компаний», — сказал Григорий Прокопенко, руководитель продукта «Ингосстраха».

