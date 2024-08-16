Частью единой цифровой среды строящегося ЖК «PRIME» в Перми станет персональный помощник, созданный на основе технологий искусственного интеллекта

Участник пермского строительного рынка компания «Развитие» и резидент «Сколково» ИT-компания «Юникорн» заключили договор о подключении жилого комплекса бизнес-класса «PRIME» к платформе для умных зданий Ujin OS. Первая очередь в 20 и 24 этажа ЖК будет сдана в IV квартале 2025 г. вторая, 17-этажная очередь – в IV квартале 2026 г. Всего доступ к цифровым сервисам получат жители 417 квартир. Об этом CNews сообщили представители «Юникорн».

Единая цифровая среда жилого квартала, созданная на базе платформы Ujin OS, поможет раскрыть все возможности умного здания и вынести максимум пользы жителям при взаимодействии с ним. Специально для резидентов ЖК «PRIME» ИT-компания создаст кастомизированное мобильное приложение. Используя смартфон, можно будет решить любые вопросы, связанные с безопасностью и доступом на территорию квартала – оформить гостевые пропуска, войти в здание или на территорию в режиме «свободные руки», пустить курьера. Система автоматически определит автомобиль по госномеру и откроет шлагбаум для проезда. Все звонки с видеодомофонов будут поступать сразу в мобильное приложение. Также в приложении будет доступен базовый функционал - автоматическая передача показаний по приборам учета, заявки в управляющую организацию, квитанции и чаты с соседями.

Ключевой особенностью проекта станет персональный ассистент Ujin Assistant, разработанный с применением технологий искусственного интеллекта, воспользоваться которым смогут все резиденты ЖК «PRIME». Таким образом, застройщик предоставит жителям ЖК «PRIME» доступ к действительно передовым ИT-технологиям. Ujin Assistant будет доступен в виде чатов в мобильном приложении, а также в виде навыков для колонок «Алиса», «Маруся» или «Салют». Помощник будет работать на первой линии технической поддержки по вопросам, связанным с работой умных устройств в квартире, сервисов мобильного приложения, а также поможет оформить заявку в управляющую организацию, заказать пропуск и обеспечит доступ к другим сервисам в формате естественного диалога голосом или в чате.

«Для будущих резидентов жилого квартала PRIME мы стараемся внедрять современные технологии, чтобы их жизнь была максимально комфортной. Система “умный дом” на сегодняшний день, особенно в бизнес-сегменте, является одним из самых популярных критериев, по которому будущие резиденты выбирают свое будущее жилье. “Умный дом” – это автоматизированные процессы, которыми жители могут пользоваться в одно касание и для этого необходим только смартфон и наличие интернета. Мы выбрали платформу Ujin, потому что она объединяет в единую систему все действия и процессы для жильцов, управляющих компаний и застройщика», – сказала руководитель отдела продаж СГ «Развитие» Екатерина Леновская.

«Создание сервисов будущего – сложная и интересная задача. Вместе с застройщиком мы стремимся делать жизнь комфортной, безопасной и одновременно интуитивно понятной. Девелоперы, внедряющие смарт-технологии, такие как группа “Развитие”, делают огромный вклад в развитие отрасли, повышая качество услуг и прозрачность выполнения работ по обслуживанию дома», – отметила СЕО «Юникорн» Светлана Перминова.