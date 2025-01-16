УК Nova comfort снизила нагрузку на сотрудников благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта

Решение о внедрении персонального ассистента Ujin Assistant было принято на этапе подключения двух ЖК Nova City и ЖК Space (Пермь) к платформе умных зданий Ujin OS. Таким образом, в 2023 г. управляющая компания внедрила в свою работу коммуникации с жителями решениям на основе технологий генеративного и диалогового искусственного интеллекта.

Главными задачами при внедрении персонального ассистента было доверить ему ответы на рутинные вопросы жителей, снизить нагрузку на сотрудников управляющей компании, а также помочь УК повысить эффективность работы с пользовательскими обращениями.

Ujin Assistant совмещает в себе функции персонального ассистент и консультанта первой линии УК и первой линии технической поддержки Ujin – он отвечает на вопросы жителей жилых комплексов Nova о работе смарт-сервисов умного дома и здания.

Персональный помощник работает 24 часа в сутки и помогает настроить сервисы мобильного приложения и подключить умные устройства, оформляет заявки в управляющую компанию и техническую поддержку, предоставляет информацию по индивидуальным приборам учета, выполняет загрузку квитанций и команды по открытию ворот или шлагбаума и многое другое.

Пользователь может обратиться к Ujin Assistant голосом через «Алису», «Салют», «Марусю» либо текстом в мобильном приложении Ujin или чате Telegram.

Помощник в режиме бета-тестирования за период 2023-2024 гг. принял на свыше 500 запросов жителей. Внедрение цифровых сервисов позволило УК Nova comfort повысить качество обработки входящих обращений, уменьшить нагрузку на операторов, принимающих заявки. Так, наиболее востребованные функции персонального ассистента – это обращения за консультацией по работе сервисов умного дома, мобильного приложения и навигации, а также оформление заявок в управляющую компанию.

За время тестирования точность ответов на входящие запросы улучшилась с 67% до 87% по состоянию на ноябрь 2024.

«Особенностью Ujin Assistant является возможность быстрого масштабирования функционала. Его потенциал и обучаемость позволяет развивать его навыки в части ответа на запросы жителей о работе управляющей организации. Кроме этого, у наших жителей появилась возможность выбора: отправить обращение стандартным способом или через Ujin Assistant и в режиме онлайн получить ответ», – отметила представитель УК Nova comfort Александра Кляпчина.