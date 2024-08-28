Комплекс апартаментов бизнес-класса Alcon Tower подключен к цифровым сервисам на базе платформы Ujin

Девелопер Alcon Group и резидент «Сколково» ИT-компании «Юникорн» реализовали проект по созданию единой цифровой среды в многофункциональном небоскребе с апартаментами бизнес-класса Alcon Tower. Благодаря смарт-технологиям на основе платформы Ujin жителям и резидентам Alcon Tower доступны высокие стандарты безопасности и комфорта. Платформа позволяет автоматизировать и управлять объектами коммерческой и жилой недвижимости, а также отдельными помещениями комплекса. Об этом CNews сообщили представители «Юникорн».

40-этажный многофункциональный небоскреб представляет собой архитектурную доминанту вблизи пересечения Ленинградского проспекта с Третьим транспортным кольцом в Москве. Комплекс апартаментов был введен в эксплуатацию в 2023 г.

Архитектурное решение Alcon Tower предусматривает размещение на первых трех этажах площадей под коммерческую инфраструктуру. У резидентов каждого отдельного помещения с помощью приложения есть возможность самостоятельно оформлять пропуска для гостей и их автомобилей, бронировать переговорные, а также управлять параметрами комфорта и сценариями работы умных устройств, которыми при желании можно дополнительно оснастить помещение.

С помощью мобильного приложения жильцам Alcon Tower также открыт доступ к умным сервисам. С помощью смартфона можно взаимодействовать с управляющей организацией (заказ пропусков, оформление заявок на проведение плановых или ремонтных работ, расчет и оплата коммунальных платежей), получать новости и уведомления. Кроме общения с управляющей организацией и соседями, пользователи платформы имеют доступ к сервисам видеонаблюдения, дистанционного открытия двери домофона через смартфон, а также автоматического распознавания номеров автомобилей и открытие шлагбаумов.

«Создание единой цифровой среды Alcon Tower на базе Ujin позволит получить массу возможностей разным категориям пользователей инфраструктуры современных зданий – жильцам, резидентам, гостям, управляющей организации, застройщикам. Выбирая современные технологии, застройщик ориентируется на запросы конечного потребителя – базовый уровень потребности безопасности, спокойствия за свое имущество, за своих близких. Для обслуживающей организации смарт-сервисы Ujin позволяют автоматизировать работу, сократить время на обработку заявок примерно в два раза, при этом повысив качество услуг и повысив лояльность жителей», – сказала СЕО «Юникорн» Светлана Перминова.