Управляющие организации и застройщики могут провести аналитику пользовательской активности цифровых сервисов на базе Ujin

Компания «Юникорн», разработчик платформы для умных зданий Ujin OS, запустила аналитический портал для управляющих организаций и застройщиков main.ujin.tech. Сервис позволяет получать аналитические срезы и отчеты об использовании цифровых сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Юникорн».

Клиенты из числа девелоперов смогут получить отчет о том, какие объекты находятся на этапе подключения к платформе для умных зданий Ujin, какие уже подключены, а также аналитику цифровизации по разным типам помещений и подключенных систем. Сервис автоматически соберет данные о динамике пользовательской активности: общее количество активных пользователей мобильного приложения за день, неделю или месяц. Это могут быть как общие данные, так и запросы по отдельным функциям мобильного приложения.

На портале можно будет отслеживать состояние инженерных систем здания (количество ремонтных работ, даты проведения планового обслуживания), а также частоту использования и состояние оборудования (камер видеонаблюдения, домофонов, шлагбаумов или других устройств). Также сервис собирает аналитику выполнения заявок жителей. Информация будет полезна для принятия управленческих решений, которые улучшат пользовательскую активность, снизят число просроченных заявок, а также помогут повысить качество сервиса.

Отчет на портале формируется автоматически за несколько секунд. В ближайшем будущем пользователи самостоятельно смогут настроить глубину просмотра данных. На данный момент доступен демо-доступ к порталу, разделы которого будут доработаны исходя из запросов пользователей.

«Цифровизация ЖКХ – это не только автоматизация отдельных процессов. Сегодня мы видим запрос рынка на комплексные решения. Портал main.ujin.tech дополняет набор сервисов Ujin для создания умных зданий и открывает для застройщиков и управляющих организаций новые возможности, позволяя видеть картину в целом с разных ракурсов, планировать и организовывать свою деятельность исходя из реальной картины. Мы уверены, что результаты отчета будут мотивировать клиентов работать над качеством предоставления услуг», – сказала директор «Юникорн» Светлана Перминова.