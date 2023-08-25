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Wildberries открыл новый склад в Московском регионе

Онлайн-платформа Wildberriesусиливает логистические мощности в преддверии высокого сезона. Новый логистический центр компании заработал в Радумле Солнечногорского округа. Его общая площадь составляет 30 тыс. кв. м. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Для предпринимателей здесь доступен пункт приемки поставок всех категорий товаров, кроме продуктов питания, кормов и лакомств для животных. В ближайшее время здесь также начнется приемка сверхгабаритных товаров – мебели, сантехники, продукции для ремонта и др.

Запуск нового логоцентра позволит компании усилить свое присутствие в регионе и дополнительно увеличит скорость доставки заказов для покупателей из Московского региона и всего Центрального округа. А для жителей близлежайших населенных пунктов стали доступны около 1500 новых рабочих мест.

Ранее, с января по август 2023 г. Wildberries запустила 320,3 тыс. кв. м новых складских площадей, что позволило сохранить скорость доставки товаров для покупателей в период высокого сезона продаж, во время которого отмечается повышенный спрос на все службы онлайн-платформы.

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