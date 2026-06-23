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Supermicro SuperServer

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.06.2026 В реестре Минпромторга появился первый сервер на новейших чипах Intel Xeon 6 1
15.03.2017 «Т-Платформы» провалили огромный госконтракт и заплатят 280 млн неустойки 1
10.04.2014 Seagate начала поставки жестких дисков объемом 6ТБ для масштабируемых облачных ЦОДов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Supermicro и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 1
QLogic 76 1
Ростех - ЦСМ - Центр суперкомпьютерного моделирования - Солнечногорский приборный завод - Солнечногорский электромеханический завод 4 1
Dell EMC 5164 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3423 1
Oracle Corporation 7049 1
Supermicro 133 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
SAS Institute 1078 1
Seagate Technology 765 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4925 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1156 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10545 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2460 1
Nearline storage - промежуточный тип хранилища данных, компромисс между онлайн-хранилищем и автономным хранением и архивированием 20 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1001 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 148 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1812 1
DDR - Double data rate 3057 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17923 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12687 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17809 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4450 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33099 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 604 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24099 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27088 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1652 1
Seagate Enterprise Capacity - Seagate Constellation ES - Seagate Enterprise Performance HDD - Seagate Enterprise Turbo SSHD 13 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3531 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 234 1
Supermicro - TwinBlade 5 1
Т-Платформы - T-Blade 30 1
Т-Платформы - T-Platforms V-Class 3 1
Intel x86 - архитектура процессора 2137 1
Toshiba MG Enterprise Capacity - серия HDD 12 1
Liaw Wally - Льё Уолли 1 1
Чуракова Елена 11 1
Horn Scott - Хорн Скотт 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 164284 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 120 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47233 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9070 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8158 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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