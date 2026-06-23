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В реестре Минпромторга появился первый сервер на новейших чипах Intel Xeon 6

Первый сервер на Intel Xeon 6 появился в реестре Минпромторга. По заверению заказчика, он станет заменой продуктов Lenovo, Dell и HPE.

Сервер на Intel Xeon 6

Как выяснил CNews, компания «Аквариус» получила реестровые записи на серверы Aquarius, построенные на процессорах Intel Xeon 6. Это первые в России серверы на новейшей архитектуре Intel, официально допущенные к поставкам для государственных заказчиков и объектов критической информационной инфраструктуры.

По данным компании, основными конкурентами этих серверов являются Lenovo ThinkSystem SR650 V4, Dell PowerEdge R770, HPE ProLiant DL380 Gen12, Supermicro SuperServer. Они используют ту же процессорную платформу, но их прямые поставки в Россию прекращены.

Другие российские производители пока публично не анонсировали и не внесли аналогичные модели на Xeon 6 в реестр Минпромторга, отметили в компании.

В чем российскость?

Серверы построены на двухпроцессорной плате собственной разработки «Аквариуса». В нее устанавливаются два процессора Intel Xeon 6 серий 6500P, 6700P или 6700E — заказчик может выбрать между производительными P-ядрами для критичных систем и энергоэффективными E-ядрами для облачных сред и периферийных сервисов.

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Аквариус
В реестр Минпромторга внесен первый сервер на Intel Xeon 6

Подсистемы электропитания и теплового контроля реализованы с использованием отечественной компонентной базы. Конструкция шасси и плат спроектирована с учетом возможности применения российской ЭКБ без переработки дизайна.

Система поддерживает до 32 модулей оперативной памяти — как привычной DDR5-6400 (до 8 ТБ на сервер), так и инновационной MRDIMM с пропускной способностью до 8800 МТ/с.

В процессоры Xeon 6 встроены четыре аппаратных ускорителя: DSA 2.0, QAT G4, DLB 2.5 и IAA 2.0. Раньше для шифрования, сжатия данных, балансировки трафика или ускорения запросов к базам данных требовались отдельные платы расширения и дополнительное лицензирование.

Чем известен «Аквариус»

Производственные комплексы компании находятся в Шуе (Ивановская обл.) и Твери, их мощность — до 2,5 млн компьютерных устройств в год. Компания разрабатывает и производит серверы, системы хранения данных, компьютеры, ноутбуки, планшеты и другую электронику под собственным брендом.

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По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка АО «Группа Аквариус» (головного юрлица группы) за 2024 г. составила 1 млрд руб., прибыль — 1 млрд руб. В 2023 г. выручка юрлица составила 1,6 млрд руб., прибыль — 1,5 млрд руб. Выручка ООО «Аквариус технологии» за 2024 г. составила 1,3 млрд руб., прибыль — 972 млн руб. Выручка ООО «Ай кью холдинг» за 2024 г. составила 4 млрд руб., прибыль — 3,9 млрд руб.

По данным «Ведомостей», владельцами «Аквариуса» стали S8 Capital и ГК «МТ-интеграция» (ранее ГК «Максима»), им принадлежит 79%. Еще 21% «Аквариуса» остается у одной из «дочек» «Сбера».

Кристина Холупова

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