«ЭР-Телеком» начал подключать к интернету частный сектор в Подмосковье

«ЭР-Телеком Холдинг» ( «Дом.ru» и «Дом.ru Бизнес») начал подключение частного сектора в Подмосковье к высокоскоростной сети интернет.

Оператор продолжает расти и развиваться на территории Москвы и Московской области. Цель – довести выручку в регионе до 10 млрд руб. и до конца 2020 г. охватить сетью связи более 10 тыс. домохозяйств в частном секторе. В течение пяти лет «ЭР-Телеком» планирует занять существенную долю рынка в Подмосковье.

На данный момент сеть подведена к 33 населенным пунктам, среди которых Дмитровский, Солнечногорский, Рузский районы Московской области, а также Филимонковское поселение. Услуги будут предоставляться на сети WNGN (wireless next generation networks), которая построена по технологии, позволяющей увеличить емкость радиосети в семь раз и тем самым обеспечить качественной связью большее количество клиентов.

Компания предлагает четыре тарифных плана: «Доступный дом S» – монопакет с скоростью доступа в интернет 15 Мбит/с. Стоимость составляет 650 руб. в месяц; «Доступный дом M». Скорость 30 Мбит/с. Цена 850 руб. в месяц; два пакетных тарифа, включающие в себя интернет и цифровое телевидение (130 телеканалов). Стоимость пакетов от 900 руб. в месяц.

Срок подключения – до трех дней. Стоимость составляет от 8 тыс. до 10 тыс. руб.

Межрегиональный директор Москвы и МО «ЭР-Телеком Холдинга» Виталий Клишин сказал: «Частный сектор в Подмосковье нуждается в качественном интернете, зачастую подключить свой дом к высокоскоростной сети – дорогое удовольствие. Мы предлагаем нашим потенциальным клиентам оптимальные тарифные планы на разный кошелек. Проект «Загородный интернет» признан в компании одним из самых приоритетных и активно развивается на территории всей страны».

Проект «Загородный интернет» стартовал в компании в 2019 г. и на сегодняшний день сетью охвачено порядка полумиллиона домохозяйств на всей территории присутствия «ЭР-Телеком Холдинга». В ближайшие четыре года планируется довести это число до 4 млн. В проект уже инвестирован 1 млрд руб., и в течение последующих пяти лет оператор планирует потратить на его развитие еще порядка 5 млрд руб. Компания подключает частный сектор, используя три технологии: GPON, FTTb и WNGN.