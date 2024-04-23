МТС ускорила мобильный интернет в местах дачного отдыха Подмосковья

МТС в преддверии дачного сезона установила новые базовые станции стандарта LTE и модернизировала оборудование в более чем 500 дачных и коттеджных поселках, селах и деревнях Московской области. Проведенные точечные работы повысили скорость мобильного интернета в малонаселённых пунктах в среднем на треть.

Модернизация охватила более чем 500 локаций в 45 городских округах Подмосковья по всем популярным для загородного отдыха направлениям Московской области, где в летний период ожидается значительный приток жителей.

Юго-восток. Наиболее масштабные работы проведены на юго-восточном направлении Московского региона, где были введены в эксплуатацию и модернизированы 23% базовых станций и площадок. Больше всего – в населенных пунктах городских округов Раменский, Ленинский и Домодедово.

Северо-запад. 18% обновленных локаций пришлись на северо-западное направление, где лидерами по модернизации стали Истринский, Волоколамский и Солнечногорский городские округа.

Северо-восток. На северо-востоке области были проведены 13% работ, большая часть их которых – в Богородском, Щелковском и Пушкинском городских округах.

Другие направления. 46% модернизированных площадок равномерно распределились между остальными территориями региона.

Во время отдыха в области жители Москвы – пользователи конвергентных тарифов МТС (услуги домашнего и мобильного интернета для оплаты с одного счета) – смогут воспользоваться опцией «Легкий интернет для дачи» с большим объемом трафика мобильного интернета (100 ГБ) и возможностью раздавать его на другие гаджеты со смартфона, планшета или модема. Опция доступна на тарифах №1 и №3 и их архивных версиях – «Весь МТС Супер» и «Весь МТС Лайт».

«Около 40% москвичей регулярно выезжают на дачи и в загородные дома, а в теплый сезон с мая по сентябрь проводят на «летних квартирах» значительную часть времени. В преддверии дачного периода мы расширили и модернизировали сеть в Подмосковье, а также предложили специальные условия пользования мобильным интернетом, – отметил директор по маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко. – Сейчас в округах, где мы расширили и модернизировали сеть, проживает более семи миллионов человек, а летом количество жителей вырастет как минимум в полтора раза. Мы заранее позаботились о том, чтобы наши клиенты могли свободно пользоваться всеми привычными и нужными интернет-сервисами в любом месте региона – читать, работать, слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы, и общаться с близкими и друзьями с выгодой для семейного бюджета».