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Все категории 175884
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Казаченко Александр


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 В России появился первый PropTech-сервис по индивидуальной перепланировке жилья «Делай План!» 1
10.11.2023 Китайский завод Haval отзывает в России 55 тыс. автомобилей, чтобы поставить на них «ЭРА-ГЛОНАСС» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Казаченко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 277 1
Toyota - Lexus 81 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 475 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 30 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1409 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон 293 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31924 1
Умные платформы 1758 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8884 1
Great Wall Motors - Haval Jolion - кроссовер 20 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 484 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2799 1
Радько Сергей 2 1
Кузьмин Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149227 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17480 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5337 1
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 32 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52658 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19255 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 840 1
Известия ИД 656 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1979 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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