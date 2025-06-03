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Казаченко Александр
УПОМИНАНИЯ
|03.06.2025
|В России появился первый PropTech-сервис по индивидуальной перепланировке жилья «Делай План!» 1
|10.11.2023
|Китайский завод Haval отзывает в России 55 тыс. автомобилей, чтобы поставить на них «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
Казаченко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 277 1
|Toyota - Lexus 81 1
|Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 475 1
|Great Wall Motors - Haval - Хавейл 30 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149227 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17480 1
|Известия ИД 656 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1979 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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