В России появился первый PropTech-сервис по индивидуальной перепланировке жилья «Делай План!»

В России стартовал онлайн-сервис «Делай План!», предоставляющий пользователям готовые планировки квартир за три рабочих дня. Платформа предлагает профессиональные архитектурные решения с учетом персональных потребностей конечных потребителей в сжатые сроки по фиксированной цене. Сервис доступен пользователям по всей территории России. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Делай План!».

По данным исследования «ДОМ.РФ», 65% россиян недовольны текущей планировкой или ремонтом своих квартир. При этом без профессионального образования невозможно учесть все нюансы перепланировки, а профессиональные услуги дизайнеров и архитекторов остаются недоступными для массового потребителя из-за высокой стоимости и длительных сроков подготовки. «Делай План!» решает эту проблему, предлагая три варианта готовой планировки с учетом индивидуальных пожеланий пользователя в 10 раз дешевле и в 10 раз быстрее классических дизайн- и архитектурных бюро.

Сервис полностью автоматизирован: при помощи чат-бота пользователь заполняет анкету, прикрепляет план своей квартиры, описывает задачи, которые должна решать планировка, и получает три персонализированных планировочных решения, созданных профессиональными архитекторами.

«Делай План!» позволяет трансформировать сложные услуги дизайнеров и архитекторов в «сервис по подписке», предлагая качественные решения, которые можно легко и быстро реализовать, без лишних встреч, звонков, многостраничных сложных документов и непредсказуемых смет», — сказал Александр Казаченко, основатель проекта.