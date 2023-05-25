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«Первый бит» внедрил CRM и корпортал лидеру рынка коммунальной техники «Меркатор холдинг»

«Меркатор холдинг» больше 20 лет занимается производством спецтехники и разработкой умных систем для управления автопарком на уровне города. Благодаря «Первому биту» у всех сотрудников компании появился удобный корпоративный портал, отлаженная CRM-система для работы с клиентами и продвинутая аналитика. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

На замену самостоятельно разработанным холдингом инструментам автоматизации пришла единая система «битрикс24», включающая CRM и корпоративный портал. Внедрением занимался центральный московский офис международного ИТ-интегратора «Первый бит».

Чтобы CRM-функциональность точно соответствовала запросам компании, потребовалась как тщательная настройка встроенных возможностей «Битрикс24» (карточки задач, воронки продаж, направления сделок, аналитика), так и полноценная доработка нестандартного функционала.

«Тоннель продаж» пришлось доработать так, чтобы при определенных параметрах сделок они автоматически переносились между воронками продаж услуг и запчастей. «Робот битрикс24» теперь предлагает на определенных этапах сделки выбрать ответственного из предложенных работников бэк-офиса, а «Робот напоминание» уведомляет о начале торгов по госзакупкам.

Корпоративный портал стал единым онлайн-пространством для всех подразделений «Меркатор холдинг». Это не просто инструмент для рабочего общения и источник важной информации для сотрудников. С помощью корпортала автоматизировали множество бизнес-процессов компании, включая ресурсозатратный документооборот и управление проектами.

«Благодарим команду «Первого бита» за профессиональный и вдумчивый подход. Это было действительно глобально и интересно», — сказал Андрей Кравченко, руководитель информационных технологий ГК «Меркатор холдинг».

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Цифровизация

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«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.

«Меркатор холдинг» — участник российского рынка дорожно-коммунальной техники. Более 20 лет проектирует, производит, продает и обслуживает различную спецтехнику в 70 регионах России и трех странах СНГ.

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