«Флай дрон» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве по развитию беспилотной авиации

Компания «Флай дрон» и АО «ГЛОНАСС» приступили к совместной работе по снятию существующих барьеров применения беспилотной авиации и масштабированию технологии мониторинга авиадронов. Соответствующее соглашение подписано сегодня на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023). Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Согласно документу, сотрудничество предполагает разработку совместных продуктов и интеграцию систем компаний для мониторинга воздушного пространства, а также проведение пилотных проектов по использованию российских трекеров для авиабеспилотников, подключенных к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС».

Генеральный директор и основатель компании «Флай дрон» Никита Данилов считает, что данное соглашение способно стать существенным вкладом в обеспечение безопасности полетов беспилотников и интеграции их в единое воздушное пространство России.

«Сочетание сервисов, предоставляемых нашей цифровой платформой, и технологий АО «ГЛОНАСС» позволяет закрыть целый ряд вопросов, касающихся наблюдения и контроля за полетами беспилотных воздушных судов. При этом существенного удорожания эксплуатации дронов, которого так опасаются многие пользователи, не произойдет. Это принципиальный момент с точки зрения развития отрасли», - сказал Никита Данилов.

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Объединение компетенций нашей компании и ООО «Флай дрон», уверен генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, поможет найти оптимальное и быстрое решение для снятия существующих вынужденных ограничений на полеты авиадронов, действующие в 73 регионах России.

«Наш опыт по мониторингу малой авиации, позволивший продолжать работу сотням самолетов в режиме закрытого неба на юге страны, мы масштабируем на авиадроны. Успешно протестировали трекеры, которые с помощью действующей инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС» передают данные о маршрутах авиабеспилотников по каналам мобильной связи, приступили к созданию устройства, использующего спутниковую связь. Решение позволит в сжатые снять запреты, повысит прозрачность использования технологии для всех надзорных ведомств, станет драйвером развития беспилотной авиации», - отметил глава АО «ГЛОНАСС».