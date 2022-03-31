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«Ростех» участвует в создании пилотной зоны для полетов дронов в Санкт-Петербурге

Портфельная компания «Ростеха» «Флай Дрон» реализует совместный проект с правительством Санкт-Петербурга по созданию пилотной зоны городской аэромобильности для тестирования беспилотников. Инфраструктуру, необходимую для полетов дронов в воздушном пространстве Санкт-Петербурга, планируется создать к лету 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Работы будут вестись в партнерстве с научно-производственным объединением «Алмаз». Соответствующее соглашение подписано с комитетом по транспорту и комитетом информатизации и связи Санкт-Петербурга. Согласно документу, стороны создадут специальную цифровую платформу на базе существующих городских сервисов и наземной радиолокационной системы. Это обеспечит безопасные полеты дронов в городской черте и существенно упростит процедуру их согласования. Кроме того, проект позволит сформировать базу верифицированных пользователей воздушного пространства.

В перспективе новая цифровая платформа даст возможность владельцам дронов предложить себя в качестве исполнителя по заказам, размещенным в системе. Таким образом, сервис позволит сформировать рынок профессиональных услуг на базе беспилотников. В частности, дроны могут использоваться для аэрофотосъемки, различных видов мониторинга, срочной доставки грузов, а также 3D-моделирования рельефа и сооружений.

Разработчики «Флай Дрон» займутся созданием персонифицированных онлайн-сервисов для регистрации пользователей, согласования полетов и страхования ответственности. Авторизация в системе будет осуществляться через портал Госуслуг. Владелец дрона сможет сформировать заявку на план полета с помощью упрощенного интерфейса и в автоматическом режиме получить разрешение на использование воздушного пространства от комитета по транспорту. Ожидается, что рассмотрение будет занимать не более одного дня. Интеграция разработанной платформы в систему цифровых городских сервисов Санкт-Петербурга намечена на май 2022 г.

«Наши разработки и компетенции позволят сформировать комфортную, безопасную и абсолютно легальную среду для полетов беспилотников в Санкт-Петербурге. В настоящее время идет становление рынка услуг на базе дронов. Любая компания, которая сможет подтвердить безопасность и доступность своей технологии, будет востребована. Мы приглашаем к тестированию в пилотной зоне потенциальных исполнителей и заказчиков таких услуг. Работая над этим проектом, мы создаем высококонкурентный международный продукт, который в перспективе позволит нашей стране лидировать на глобальном рынке», – отметили основатели компании «Флай Дрон».

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Удаленная работа

ПАО «НПО Алмаз» займется обеспечением наземной инфраструктуры, в том числе центрального диспетчерского пункта системы мониторинга, многопозиционной системы наблюдения и радиолокационно-оптического комплекса обнаружения малозаметных маловысотных целей.

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Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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