Власти собираются дать господдержку видеоиграм про БПЛА

Минцифры берется за виртуальный штурвал

Минцифры предложило вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поддержать российских разработчиков видеоигр, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник близкий к ведомству. Среди инициатив есть идея стимулировать производство в РФ видеоигр-симуляторов по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и подобной техники. Средства планируется выделять через отдельный фонд.

Собеседник издания в одной из русскоязычных игровых студий, подтвердил интерес властей к игровым стимуляторам и отметил, что в марте 2023 г. «несколько представителей индустрии приглашали на встречи по этому вопросу к одному из вице-премьеров».

Минцифры ситуацию не комментирует из-за конфиденциальности доклада.

Старые новые планы

Минцифры пытается продвинуть идею поддержки отечественных разработчиков видеоигр достаточно давно. В июле 2021 г. CNews писал, что ведомство будет координировать направление «Новые коммуникационные интернет-технологии», куда входит, в том числе, создание российских коммуникационных, досуговых и игровых сервисов. Одной из целей тогда называлась рост российской аудитории видеосервисов с 63 млн (показатель 2020 г.) до 96 млн пользователей и отечественных облачных игровых платформ с 0,18 млн до 2,31 млн пользователей.

В феврале 2022 г. власти решили поддержать отечественных разработчиков популяризирующих русскую историю и культуру. Для этого планировалось создать специальный фонд, который должен был пополняться за счет дополнительного налога на зарубежные сервисы видеоигр (Steam, PlayStation Store, Epic Games Store). Соответствующие меры прорабатываются Минцифры.

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Отдельные игры, как отмечают в «Коммерсанте», сейчас финансируются через систему грантов от Института развития интернета.

Ожидания и реальность

Как отмечают эксперты, разработать симулятор для управления дроном или БПЛА с игрового джойстика несложно и недорого, однако приобрести навыки управления реальным аппаратом благодаря такой программе не получится. Для этого необходимо адаптировать игру под конкретный летательный аппарат и пульт управления.

«Это уже долгий и дорогой процесс и игрой такую разработку уже нельзя назвать, это ПО для узкого круга потребителей», — считает один из собеседников издания.

По данным гендиректора «Студии Игл Дайнемикс» Екатерины Передерко, разработка приближенной к реальности симуляции одного летательного аппарата занимает около трех-пяти лет. По ее прогнозу, такие продукты действительно не будут популярны у простых потребителей, так как скорее это будет ПО «для подготовки людей по соответствующим специальностям». По мнению экс-директор по продукту Wargaming Вячеслав Макарова, коммерциализировать на открытом рынке такие продукты можно будет только если начать развивать киберспортивную дисциплину, «например, гонки дронов».

И в мире и в России уже есть симуляторы управления летательными аппаратами, в том числе дронами и беспилотниками, заметил гендиректор «Флай дрон» Никита Данилов. По его словам, это помогает отрабатывать практические навыки в пилотируемой авиации. Поэтому «симуляторы должны стать обязательной частью программы подготовки и операторов БПЛА».