Власти поддержат российских разработчиков патриотических видеоигр, обложив налогами иностранных

Правительство планирует финансировать российских производителей видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру. Для этого будет создан специальный фонд, который станет пополняться за счет дополнительного налога на зарубежные сервисы видеоигр (Steam, PlayStation Store, Epic Games Store). Соответствующие меры прорабатываются Минцифры. Эксперты опасаются, что средства фонда поддержки патриотических видеоигр пойдут на финансирования проектов с политической агитацией.

Поддержка патриотических видеоигр

Правительство планирует поддержать отечественных разработчиков патриотических видеоигр. Для этого будет создан специальный фонд поддержки видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру. Он будет пополняться за счет дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, пишет «Коммерсант». Речь идет о таких платформах как Steam, PlayStation Store, Epic Games Store и др.

Зарубежные площадки могут обязать перечислять в бюджет 5% от их оборота в России. Чиновники рассчитывают таким образом привлечь 10 млрд руб. в год. Соответствующую модель фонда поддержки российских разработчиков видеоигр сейчас дорабатывает Минцифры. Министерство направило доклад с предложением по созданию такого фонда в Правительство, сообщили в Минцифре «Коммерсанту».

В аппарате заместителя председателя Правительства Дмитрия Чернышенко уточнили, что предложения проходят межведомственное согласование и проработку. В SberGames считают, что концепция на данный момент рассматривается в виде гипотезы. В MY.Games (входит в VK) отказались от комментариев «Коммерсанту».

Помимо специального фонда, Правительство также рассматривало вопрос вычета НДС (налога на добавленную стоимость) для российских разработчиков видеоигр, программы которых включены в реестр отечественного ПО при Минцифры. Еще одной мерой могут стать налоговые льготы для производителей видеоигр, осуществляющих вложения в игровые проекты (компьютерные, мобильные и онлайн-игры).

Геймерский рынок

Объем российского рынка видеоигр по итогам 2021 г. вырастет на 1% год к году и составит 165,5 млрд руб., подсчитали эксперты MY.Games. Из этой суммы 78,1 млрд руб. приходится на ПК-игры, 73,8 млрд руб. — на мобильные, а 13,6 млрд руб. — на консольные. При этом, по оценке аналитиков, 47,2% россиян предпочитают компьютерные игры, 44,6% — мобильные и 8,2% — консольные.

Разработчиков патриотических видеоигр хотят поддержать за счет Steam

Аудитория сервиса Xbox Games Store американской Microsoft, согласно отчетности корпорации за 2020 г., составила порядка 100 млн человек. По оценке проекта Xboxstat, учетные записи на данной платформе есть у 403 тыс. российских геймеров. На площадке Steam (подконтрольна американской Valve) по итогам 2020 г. аудитория составила 120 млн человек. Данные по России не раскрывается. Число активных пользователей PlayStation Store японской Sony по данным на декабрь 2021 г., составило 111 млн человек.

Комментарии рынка

Создатель World of Tanks и креативный продюсер WarGaming.netВячеслав Макаров рассказал «Коммерсанту», что «при желании и достаточной настойчивости» введение дополнительного налога для игровых площадок «не составит труда». Владельцы платформ, по словам Макарова, воспримут налог в размере 5% как «неприятные, но не критичные потери».

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По его мнению, сложнее будет «правильно распорядиться» деньгами. Приемлемый на его взгляд вариант — когда фонд финансирует игры, где сеттинг (среда, в которой происходит действие игры) связан с Россией и нет жестких выпадов против государства. «Намного хуже, если будут требования превратить игру в политическую агитку, поскольку проекты, в которых идеологическая часть преобладает над качеством проработки, рынок, как правило, игнорирует», — говорит он.

Введение дополнительного налога для иностранных платформ «сопряжено с определенными сложностями», считает заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин. «Компании могут просто начать оптимизировать выручку, меняя точки консолидации», — считает он.