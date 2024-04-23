Разделы

Цифровизация Импортонезависимость
|

«Силовые машины» представили ИТ-решения для импортозамещения и развития цифровых продуктов

Специалисты «Силовых машин» рассказали об ИТ-решениях собственной разработки для развития информационных платформ и импортозамещения отраслевых цифровых продуктов в машиностроении и других высокотехнологичных производствах. Была представлена интеллектуальная система поддержки принятия решений «Цифровой инженер», разработанная «Силовыми машинами» для повышения эффективности работы инженерно-технических служб. Об этом CNews сообщили представители АО «Силовые машины».

«Разработанная нами интеллектуальная система поддержки принятия решений «Цифровой инженер» позволяет сократить сроки и повысить качество технологической подготовки производства на 25-30%. Это достигается за счет внедрения возможности поиска аналогов и клонирования техпроцессов с применением элементов технологии ИИ, что ведет к сокращению объемов «ручной» работы и сроков подготовки технической документации за счет оптимизации существующих рабочих процессов», – сказал Роман Соболев, директор по информационным технологиям АО «Силовые машины».

Кроме того, представлены реализованные практические кейсы «Силовых машин» и достигнутые эффекты от автоматизации бизнес-процессов в компании с помощью программных роботов. Такие инструменты применяются как для простых, так и для более сложных задач, например, для автоматизации процесса по локализации изделий. Опыт «Силовых машин» показал, что оптимизация бизнес-процессов с применением программных роботов повышает качество данных и исключает ошибки, снижает рутинную нагрузку на сотрудников и освобождает время на более интеллектуальные задачи и профессиональное развитие.

8 задач, чтобы перезапустить инженерную школу в России
импортонезависимость

***

АО «Силовые машины» – российская энергомашиностроительная компания в области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Столичные «Россети» переходят на «1С» после многих лет работы на SAP

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Показать еще

Наука

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024