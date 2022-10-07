В России появятся первые мобильные грузоматы

Петербургская ИТ-компания «Интеллектуальные технологии», занимающаяся цифровизацией снабжения строительных и промышленных компаний, анонсировала запуск грузоматов. Первыми клиентами сервиса станут строительные и промышленные компании в удаленных и труднодоступных регионах России, сообщили CNews представители компании.

Грузоматы – быстровозводимые цифровые контейнеры для приема, хранения, учета и выдачи грузов. Каждый постамат оснащен «умным ключом», средствами фото- и видеофиксации, вмещает от 10 до 32 тонн грузов и расходных материалов. Устройство на стыке интернета вещей (IoT) и цифровой логистики позволит строительным и промышленным компаниям оптимизировать затраты и автоматизировать бизнес-процессы.

Сервис в пилотном режиме планируется запустить в 2023 г. в Иркутской и Ямало-Ненецкой областях. В планах масштабировать географию сервиса в течение последующих двух-трех лет на более чем 200 объектах строительства заказчиков, проявивших интерес к проекту на ранней стадии. Финансирование проекта грузомат компания “Интеллектуальные технологии” производит за счет собственных средств.

«Проект грузомат – это сервис интеллектуального хранения грузов под ключ: от железа до ПО. Для строительных компаний организация учета и хранения не профильный бизнес, а скорее сопутствующая нагрузка. Логично передать эту работу профессионалам и оптимизировать расходы, оплачивая сервис, вместо того, чтобы строить и обслуживать склады в труднодоступных районах России. Клиенту понадобится только подготовить площадку для грузомата: доставка, установка и подключение к цифровому сервису приема, учета, хранения и выдачи товара организуются под ключ», – рассказывает Дмитрий Москвин, исполнительный директор «Интеллектуальные технологии».

За счет мобильности, масштабируемости и условной стоимости владения грузомат способен стать полноценной альтернативой складам на стройках. Несколько грузоматов объединяются в большие интеллектуальные системы хранения грузов. Мобильный цифровой грузомат быстро монтируются и обслуживаются силами одного сотрудника, а также оперативно перевозится на другой объект, как только потребность в нем отпадает – клиент оплачивает сервис только за период использования. В итоге, по словам авторов проекта, грузоматы обходятся в 1,5-2 раза дешевле, чем строительство и обслуживание склада.

Разработаны две модели грузоматов: грузомат для габаритных грузов и многосекционный грузомат. Первый представляет собой цифровой склад. Применяется для приема, хранения, учета и выдачи грузов. Механизм работы грузомата следующий: логистическая компания привозит товары, приемщик товара сканирует товар по коду и назначает место хранения в грузомате, производится фотофиксация товара и учет его в специализированном ПО хранения. Выдача товара производится в обратном порядке. Доступ в грузомат ограничен и предоставляется только уполномоченным работникам по QR-коду, генерируемому в специализированном ПО и мобильном приложении, а камера ведет видеонаблюдение.

Многосекционный грузомат применяется для обеспечения объектов строительства расходными материалами и инструментами. Каждая секция грузомата контролирует остаток товаров из ассортиментных групп: ячейки настраиваются на определенное количество предметов по каждой категории, используя различные системы измерения остатков. При достижении минимальной нормы запаса грузомат самостоятельно формирует заказ на пополнение номенклатуры.

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Подрядные организации на стройке могут самостоятельно в режиме онлайн контролировать наличие материалов для выполнения строительно-монтажных работ. Доступ к ячейке осуществляется через мобильное приложение, система генерирует QR-код для выдачи материала из нужной ячейки, фиксирует – кто, когда и сколько выбрал материала со склада. Второе применение многосекционного грузомата – управление выдачей дорого инструмента, оснастки и приспособлений для выполнения работ на стройке, а также контроль возврата.

Бизнес-модель проекта грузоматов любого их типов предполагает не продажу или аренду, а предоставление цифрового сервиса приемки, хранения, выдачи, управления запасами и контроля доступа за абонентскую плату. Заказчик выбирает тип грузомата, тариф и необходимый ему набор цифровых сервисов.

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Компания «Интеллектуальные технологии» – российский ИТ-разработчик, входит в топ-15 крупнейших поставщиков SaaS. Одна из разработок компании – облачная платформа управления снабжением Лахта.spb. На платформе работают 2314 производителей и поставщиков, предлагающих более 1,6 млн. товаров в электронных каталогах, 187 квалифицированных грузоперевозчиков, 3098 активных пользователей.