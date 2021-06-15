«Корус консалтинг» ускорила открытие новых складов торговой сети «Галамарт»

ГК «Корус консалтинг» помогла торговой сети «Галамарт» на 30% увеличить пропускную способность склада при помощи WMS Manhattan Scale. Сейчас решение тиражируется на все склады компании. Это позволит сети централизовать управление распределительными центрами, запустить розничные онлайн-продажи по всей России и сократить сроки открытия новых объектов до одного месяца.

«Галамарт» – федеральный ритейлер с более чем 400 магазинами по всей России, поставляющий товары из Китая. Сеть активно растет: ежегодно открывает более 100 торговых точек в разных регионах. Ранее главный логистический хаб компании находился в Екатеринбурге. Это был крупнейший на Урале высоконагруженный распределительный центр площадью более 50 тыс. м2, обрабатывающий около 52 тыс. документострок заказов в сутки. В 2020 г. для оптимизации и ускорения транспортировки товаров из Китая «Галамарт» перестроила свою цепочку поставок и перенесла главный логистический центр во Владивосток – теперь именно оттуда товары отправляются по всем РЦ в регионах.

Компания давно планировала унифицировать работу складов и РЦ – это позволило бы ускорить открытие новых площадок и централизованно подготовить их к работе не только с дистрибуторами и оптовиками, но и с розничными онлайн-заказами. Автоматизировать процессы, в том числе в новом центрально хабе, «Галамарт» решила на базе WMS Manhattan Scale – гибкой системы управления складом, которая справляется с самыми сложными задачами, обеспечивает работу со множеством номенклатурных позиций, предоставляет аналитический инструмент для дальнейшей оптимизации логистики и, что особенно важно, подходит для обслуживания мультиканальной цепи поставок. Для реализации проекта сеть обратилась к ГК «Корус консалтинг», эксклюзивному партнеру Manhattan Associates в России и странах СНГ.

Пилотным объектом выбрали склад в Томилино площадью 36 тыс. м2. Специалисты «Корус консалтинг» описали и автоматизировали основные логистические процессы: приемку, пополнение и размещение, комплектацию, отгрузку и инвентаризацию. Благодаря детальному проектированию еще на этапе дизайна системы на внедрение ушло 5 месяцев.

В результате проекта пропускная способность склада в Томилино выросла на 30% – сейчас она составляет 35 тыс. документострок в сутки. Также решение помогло наладить быструю обработку розничных онлайн-заказов. Теперь сотрудники не тратят время на то, чтобы найти товары, продумать оптимальный вариант комплектации и упаковки – система формирует и выдает готовое задание на сборку по каждому заказу.

WMS поддерживает работу с системой маркировки и мониторинга товаров «Честный знак». Проверка марок происходит на всем пути товара от приема до отгрузки, включая поддержку товарной инвентаризации. Это позволяет оперативно передавать данные в государственную систему регистрации без ошибок и дублирования информации.

Решение, внедренное на первом объекте, стало эталонным, сейчас его тиражируют на все РЦ компании. Это позволило ускорить открытие новых складов: теперь на подключение нового объекта уходит не более месяца.

«Эксперты “Корус консалтинг” помогли нам проработать складские процессы вплоть до мелочей – продумали, как и где размещать паллеты, что нужно для быстрой сборки заказов, где и как хранить собранные коробки и тому подобное. Такая детальная подготовка позволила создать универсальное решение, которое мы быстро и без дополнительных изменений переносим на другие распределительные центры, экономя время и сокращая затраты, что особенно важно с учетом грандиозных планов по развитию сети», – сказал Павел Казановский, директор по логистике «Галамарт».

В 2021-2022 гг. «Галамарт» планирует открыть распределительные центры в Китае, где также будет использоваться решение на базе WMS Manhattan Scale. Международная система поддерживает работу на нескольких языках.