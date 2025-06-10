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В Томилино заработал новый склад СДЭК с автоматизацией и поддержкой всех моделей фулфилмента

Международный логистический оператор экспресс-доставки СДЭК объявляет об открытии склада в Томилино (Московская область). Новый склад площадью 750 кв. м оснащен современнысми технологиями и предлагает услуги: от приема и хранения товаров до экспресс-сборки, доставки и обработки возвратов. Автоматизация процессов позволяет обрабатывать более 150 тыс. отправлений в месяц. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Склад класса А представляет собой специально спроектированное пространство для логистики и фулфилмента. В нем предусмотрены современные системы пожаротушения и безопасности, зоны для приемки и отгрузки, транспортная доступность, оптимальный температурный режим и возможность обработки крупных и тяжелых грузов. Кроме того, такие склады оснащены современным оборудованием для автоматизированной упаковки.

Склад в Томилино поддерживает все модели фулфилмента, включая FBO, FBS и DBS, а также предлагает интеграцию с сервисами маркетплейсов, в том числе и дополнительные услуги: упаковку, фотосъемку товара, печать документов. Новый склад дает клиентам возможность масштабировать бизнес и сокращать сроки доставки. Новый объект подходит для хранения и обработки крупногабаритных товаров.

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Цифровизация

«Спрос на услуги фулфилмента растет, и мы видим, как важно развивать инфраструктуру, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов. Открытие склада класса А в Томилино — это наш ответ на вызовы рынка. Мы не просто расширяем площади — мы инвестируем в качество, в надежные процессы, в технологии, которые позволяют нам работать на высоком уровне. Наша цель — не только обеспечивать стабильную работу, но и показывать клиентам, как устроен процесс изнутри, чтобы они были уверены: их бизнес в надежных руках», — отметил Константин Ощепков, руководитель отдела операционного развития фулфилмента СДЭК.

Новый объект в Томилино дополняет существующую сеть складов СДЭК класса А в Московском регионе, которая включает площади в Одинцово, Истре, на 41 км МКАД, а также два помещения в самой Москве.

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