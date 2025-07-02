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Митрюшова Юлия
УПОМИНАНИЯ
|02.07.2025
|«СберЛогистика» сократила трудозатраты на 20% благодаря модулю Start Link 1
|21.11.2022
|«Самокат» перешел на электронный документооборот в HR 1
Митрюшова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Самокат - сервис экспресс-доставки - Роборитейл - Roboretail - Умное пространство - Умный ритейл 6 1
|HeadHunter Group - HRlink - Start Link 11 1
|Минцифры РФ - Госключ 164 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5511 1
|Махлин Дмитрий 106 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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