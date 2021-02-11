Delivery Club запустил доставку из дарксторов с продуктами

Сервис доставки готовой еды Delivery Club и сеть магазинов «Вкусвилл» запустили доставку продуктов из дарксторов ритейлера, специальных складов, работающих только на доставку.

На первом этапе доставка из дарксторов доступна пользователям в районе станции метро Киевская в Москве, там расположен даркстор ритейлера. Минимальной суммы заказа нет, стоимость доставки варьируется в зависимости от суммы заказа: чем она больше, тем дешевле доставка, вплоть до бесплатной.

Ассортимент дарксторов «Вкусвилла» в более чем два раза превышает ассортимент обычного магазина сети. Пользователям сервиса доступно около 5 тыс. товарных наименований из «Вкусвилла», включая продукты мировых брендов, которые не представлены в розничных магазинах сети. Исключение составляют алкоголь, табачная продукция и пиротехника.

Партнерство со «Вкусвиллом» позволит выйти Delivery Club на новый уровень в экспресс-доставке продуктов, в перспективе ускорив время сборки и получения заказа клиентом.

Для «Вкусвилла» это также первый опыт доставки из дарксторов курьерами стороннего сервиса. До этого доставку со специальных складов осуществляли только собственные курьеры ритейлера.

«Запросы пользователей в сфере доставки продуктов растут. Они хотят быстро получать не только необходимые в моменте продукты питания, но и большие заказы из розничных сетей. Первую потребность мы удовлетворяем с помощью экспресс-доставки от наших партнеров, а запуск собственной доставки из дарксторов позволит закрыть и второй запрос. Большой ассортимент дарксторов «Вкусвилла» вкупе с нашей логистической экспертизой и высокой скоростью доставки позволит предложить еще нашим клиентам доступ к новой услуге: экспресс-доставке большого ассортимента товаров», –– отметили в пресс-службе Delivery Club.

«Открытие первых дарксторов позволило нам не только предложить покупателям максимально возможный ассортимент магазинов «Вкусвилл», но и добавить туда новые товары, которых нет в наших магазинах. Это товары от известных брендов, полное замороженное меню от «Вкусвиллайс». А сотрудничество с Delivery Club даст покупателям возможность делать заказ там, где удобнее», –– отметили пресс-служба «Вкусвилла».