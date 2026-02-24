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Индексная книга (каталог) CNews*
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Леина Софья

СОБЫТИЯ


24.02.2026 «Лента» собирает свои ИТ-подразделения в единую «дочку» 1
28.06.2024 «Лента» откроет 45 мини-дарксторов для обслуживания онлайн-заказов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Леина Софья и организации, системы, технологии, персоны:

X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 1
Магнит - Magnit Tech - AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта 19 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 38 1
X5 Group - Чижик 61 1
Лента - Монетка - торговая сеть 69 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
ВкусВилл - Избёнка 216 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Лента - Утконос 180 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1008 1
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 124 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Сергеев Сергей 179 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 347 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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