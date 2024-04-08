Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Азбука вкуса» запустит первые дарксторы

Технологическим партнером ритейлера стала «Яндекс Лавка». Сервис выходит на B2B-рынок с технологичными решениями для стороннего ритейла. Об этом CNews сообщили представители «Азбуки вкуса».

«Азбука вкуса» стала первым партнером нового сервиса «Яндекс Лавки» по продаже собственных технологий сетевым ритейлерам. С помощью решений «Лавки» «Азбука вкуса» планирует запустить пилотные дарксторы в Москве. Это позволит компании повысить качество и скорость сборки покупок, а также уменьшить нагрузку на свои офлайн-магазины, в которых сейчас собирают онлайн-заказы.

Благодаря дарксторам ритейлер сможет привозить товары покупателям от 30 минут. С такой доставкой будет доступно около 7 тыс. товаров — ассортимент подобран на основе покупательского спроса и будет включать в себя готовую еду собственного производства ритейлера. Качество сборки, сервиса и доставки будет обеспечено силами сотрудников и курьеров «Азбуки вкуса».

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре
Маркет

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

На Ozon и «Яндекс Маркет» покупателям придется платить дополнительные 15% за любимую технику. Способы оплаты до жути неудобные

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Дешевых смартфонов из Китая больше не будет. В России полностью отменят беспошлинный ввоз товаров из иностранных онлайн-магазинов

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Российская наследница криптобиржи Binance закрывается. Она проработала ровно полгода

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще