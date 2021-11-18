«Яндекс.маркет» открыл первые дарксторы в Сибирском федеральном округе

«Яндекс.маркет» запустил экспресс-доставку продуктов и готовой еды из дарксторов (мини-складов) в Новосибирске. Город стал первым в Сибири, где появилась услуга «Маркета» по доставке от 10 минут. Ранее «Маркет» открыл сеть дарксторов под собственным брендом в Южном федеральном округе –в Краснодаре и Ростове-на-Дону. В будущем сервис планирует расширить сеть дарксторов под собственным брендом в других городах России.

Сервис уже запустил 10 точек и покрыл практически весь город. Быстрая доставка продуктов и готовой еды уже доступна более около 1,2 млн жителей Новосибирска, и в течение нескольких месяцев станет доступна всем. Доставка из дарксторов «Маркета» в Новосибирске работает дольше многих обычных магазинов города — с 7:30 до 22:30. В ассортименте дакрсторов представлено около 3000 наименований товаров, многие из которых тяжело найти в обычных магазинах. В будущем ассортимент может вырасти в несколько раз, в том числе за счет непродовольственных товаров.

В каждом новом регионе сервис локализует ассортимент. В Новосибирске около 35% продукции представлено локальными производителями, а максимальная доля местных поставщиков приходится на мясную гастрономию и молочную продукцию. Ассортимент локальной продукции на «Маркете» будет расти: небольшие местные производители, которым сложно попасть на полки крупных сетей, могут попробовать продавать свои товары в нескольких дарксторах «Маркета» в рамках специального проекта. Если их товары будут пользоваться спросом, «Яндекс.маркет» включит их в свой постоянный ассортимент. Помимо продуктов в сервисе представлен большой ассортимент готовых блюд от местных производителей.

Также в Новосибирске появилась услуга доставка «по клику». Пользователь может сделать заказ на «Маркете» любых товаров, например, одежды или техники, после чего заказ приедет в ближайший к пользователю даркстор. Затем в любое время можно вызвать курьера, который принесет покупку, — на это у него уйдет от 10 минут.

Услуга по заказу продуктов из «Маркета» с доставкой от 10 минут также доступна для жителей Москвы и Санкт-Петербурга — в этих городах она работает на инфраструктуре «Яндекс.лавки» — пользователи делают заказ в привычном для них интерфейсе «Яндекс.маркета», а заказ собирают в дарксторах «Яндекс.лавки».