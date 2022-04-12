Российское производство гражданских микросхем под угрозой из-за новых санкций. Военная электроника в безопасности

Евросоюз разработал пятый пакет антироссийских санкций, в котором указан запрет на ввоз в Россию высокочистого кремния. Он необходим для производства гражданской электроники. Также теперь в страну нельзя поставлять оборудование для фотолитографии и других процессов, без которых выпуск микросхем невозможен. «Импортозаместить» все это Россия пока не в состоянии, так что пока вся надежда только на Китай. Производство военной электроники санкции могут и не затронуть.

Россию отлучили от импортного кремния

Пятый пакет антироссийских санкций, принятый в апреле 2022 г., может нанести очень ощутимый удар по российскому производству микросхем, пишет «Коммерсант». При этом военной электроники (техника спецназначения) новые запреты могут и не коснуться.

Старый свет вводит запрет на поставку в Россию чистого кремния и ряда других материалов, а также производственного оборудования, заменить которые в России пока нечем.

Авторы санкций составляли список запрещенных к ввозу на территорию России товаров, отталкиваясь от того, используются ли они для «совершенствования военного и технологического потенциала России». Именно по этой причине в перечне оказался и кремний, содержащий в своей массе не менее 99,99% чистого сырья.

Импортный высокочистый кремний используется в стране для производства микросхем даже по древнему 90-нанометровому техпроцессу, сообщил изданию представитель неназванного производителя российских чипов. С его слов, теперь, после ввода пятого пакета европейских санкций, единственным поставщиком данного материала является Китай.

Будущее отечественной микроэлектроники пользовательского назначения теперь под большим вопросом

Вопрос теперь лишь в том, насколько надежным партнером окажется Китай. На 12 апреля 2022 г. страна еще не примкнула к списку государств, поддержавших антироссийские санкции, однако китайский ИТ-гигант Huawei начал без объяснения причин удалять приложения российских банков из своего магазина AppGallery.

Оборудование в дефиците

В пятом пакете санкций прописан прямой запрет на поставку в Россию оборудования для производства микросхем и квантовой электроники. Один из участников отечественного рынка микроэлектроники заявил изданию, что из-за спецоперации иностранные поставщики и без того прекратили импорт в страну такого железа. Это коснулось, в том числе, установок для травления и фотолитографии, выпускаемых японскими и американскими компаниями.

В России как такового нет и производства кремниевых пластин, необходимых для выпуска микроэлектроники гражданского назначения, то есть использующейся обычными потребителями. Например, такое производство налажено на мощностях компании «Солар кремниевые технологии» – она занимается выпуском монокристаллических и мультикристаллических пластин. Но основная доля продукции поставляется компаниям, занятым в сфере солнечной энергетики.

Как сообщил изданию исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский, в России есть и другие производители кремниевых пластин, но их продукция направлена на выпуск микросхем и дискретных полупроводников специального назначения. «Для относительно современной продукции уровня 180-90 нм они не подходят по техническим требованиям», – сказал Иван Покровский.

Напомним, что действительно современными нормами производства являются и 7 нм и 5 нм. Для России на апрель 2022 г. пределом была норма в 65 нм, тогда как американская Intel освоила ее еще около 20 лет назад. Весной 2022 г. она поддержала антироссийские санкции и приостановила весь свой российский бизнес.

Отечественный кремний как альтернатива

Россия обладает собственными месторождениями кремния. Компании, способные его обрабатывать, тоже есть, однако полностью отказаться от импортного материала Россия пока не может.

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Обработкой кремния в стране занимаются, в частности, «Русал Кремний Урал» (Свердловская область) и «Группа Кремний» (Брянск), притом последняя, как и «Солар кремниевые технологии» из Подольска, тоже выпускает кремниевые пластины. Однако основной упор она делает на производство интегральных микросхем и силовых модулей.

«Всем предприятиям интересен не сам кремний как исходный материал, а пластины, и в случае с микроэлектроникой их пригодность зависит от чистоты кремния, качества обработки поверхности, концентрации дефектов», – заявил «Коммерсанту» директор Ассоциации разработчиков и производителей «Консорциум "Базис"» Арсений Брыкин.

Но микроэлектронике гражданского назначения отечественный кремний может и вовсе не достаться. Тот же «Русал Кремний Урал» выпускает кремний с лета 2021 г., но не отгружает свою продукцию сторонним компаниям. Весь материала компания использует для производства первичных алюминиевых сплавов.

«Солар кремниевые технологии» концентрируется на рынке солнечной энергетики. Производство высокочистого монокристаллического кремния в России наладил и «НИИП Росатом», но пока неизвестно, будет ли он предоставлять продукции производителям пользовательской электроники.

Иван Покровский считает, что в обозримом будущем «импортозаместить» иностранный кремний отечественным для производства гражданской электроники невозможно. По его прогнозам, это потребует внушительных вложений, притом речь в данном случае о затратах не только денег, но и времени.

Рассчитывать на иностранных производителей потребительской микроэлектроники России тоже особо не приходится. От страны на фоне санкций отвернулась даже тайваньская компания TSMC, а это крупнейший в мире контрактный производитель микросхем. В частности, она еще в конце февраля 2022 г. полностью свернула выпуск российских процессоров «Байкал» и «Эльбрус». Наладить их производство в России невозможно – в стране нет компаний, освоивших хотя бы 28-нанометровый техпроцесс, не говоря же о более актуальных нормах производства.