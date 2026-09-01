UserGate представила платформу uNGFW X10 для бесперебойной работы промышленности в экстремальных условиях

Российский разработчик решений в области информационной безопасности UserGate объявил о выпуске межсетевого экрана нового поколения uNGFW на новой аппаратной платформе X10. Ключевая особенность новинки, пришедшей на смену снятой с продаж модели X1, — способность обеспечивать непрерывную киберзащиту автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) в условиях экстремальных климатических и эксплуатационных нагрузок, что позволяет промышленным предприятиям существенно снизить риски простоев и операционные расходы.

Программно-аппаратный комплекс спроектирован для работы непосредственно в шкафах автоматики на границе ИТ- и ОТ‑контуров, в промышленной демилитаризованной зоне (ДМЗ), между цехами и на удаленных объектах критической инфраструктуры: добывающих площадках, подстанциях, объектах транспортной инфраструктуры и АЗС. Главная ценность решения для бизнеса заключается в гарантированной отказоустойчивости: устройство монтируется на DIN‑рейку, работает при температурах от −40 до +60 °C и относительной влажности до 80%. Инженеры компании реализовали систему отведения тепла, где горячие компоненты имеют прямой контакт с радиатором, а память и накопитель оснащены дополнительными теплоотводящими конструкциями. Такая устойчивость к внешним воздействиям позволяет предприятиям не модернизировать системы климат-контроля на объектах, обеспечивая стабильную защиту даже в арктических широтах или в горячих цехах.

Для промышленных предприятий предельно важна защита устаревшего оборудования, оперативное обновление которого невозможно ввиду непрерывности критически важных процессов. Это ведет к накоплению уязвимостей, что повышает риски кибератаки. Платформа uNGFW X10 решает эту задачу, контролируя трафик и выявляя атаки на уровне 35 промышленных протоколов (включая Modbus, OPC UA, Profinet IO, S7Comm и др.). В шести ключевых протоколах система предотвращения вторжений (IDPS) анализирует отдельные команды внутри сессии, предотвращая несанкционированные действия, которые могут привести к аварийной остановке производства. Надежность платформы Х10 дополнительно повышена за счет двух независимых вводов питания (12–42 В), возможности работы от штатных систем постоянного тока объекта и функции аппаратного bypass, которая сохраняет целостность сетевого соединения даже при сбое самого устройства. При этом максимальное энергопотребление платформы составляет всего 24 Вт.

Значительный экономический эффект для компаний с распределенной структурой обеспечивает возможность централизованного управления. Администраторы могут применять единые политики безопасности для корпоративной и технологической сетей, не развертывая отдельные системы управления на каждой удаленной площадке. Это упрощает эксплуатацию, сокращает потребность в квалифицированном персонале на местах и снижает совокупную стоимость владения (TCO) инфраструктурой кибербезопасности. При этом платформа сохраняет высокую производительность, обрабатывая до 1780 Мбит/с в базовом режиме и поддерживая до 500 тыс. одновременных соединений.

«На распределенных промышленных объектах важно управлять средствами защиты как единой системой. uNGFW X10 позволяет централизованно применять общие политики и упрощает эксплуатацию удаленных площадок, что напрямую влияет на эффективность бизнеса. Дизайн и схемотехнику аппаратной платформы X10 разрабатывало конструкторское бюро UserGate. Производство устройств осуществляется в Санкт-Петербурге, включая монтаж элементов на материнскую плату, селективную пайку и все виды контроля. Это пример того, как мы реализуем свою долгосрочную стратегию по обеспечению технологического суверенитета и предоставляем рынку продукт, полностью адаптированный под суровые реалии российской промышленности», — отметил менеджер по развитию направления «Сетевая безопасность» компании UserGate Кирилл Прямов.

Платформа uNGFW X10 уже доступна для заказа и тестирования у партнеров UserGate.