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S7Comm

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


01.09.2026 UserGate представила платформу uNGFW X10 для бесперебойной работы промышленности в экстремальных условиях 1
21.12.2020 «Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор» 1
08.09.2020 Какие решения защищают промышленность от киберпреступников и катастроф 1
30.06.2020 Компоненты АСУ ТП доступны в интернете. Как защитить инженерные системы ЦОД? 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

S7Comm и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Lantronix 18 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 209 1
ИКС 544 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 55 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 129 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 1
Schneider Electric 614 1
Honeywell 311 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
British Airways - British Midland International 127 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Norsk Hydro ASA 7 1
CBRE Group 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5742 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3964 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 466 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14332 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16397 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3329 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35330 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1626 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10248 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13431 2
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 198 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14007 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1190 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 627 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3078 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 136 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12253 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23040 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1093 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4046 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1274 1
ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления 81 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 639 1
OPC Foundation - OPC UA - OPC Unified Architecture - Унифицированная архитектура 16 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3063 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12970 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26948 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3177 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 622 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 976 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1018 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5847 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 556 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1399 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1101 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5215 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 554 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 37 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1813 1
Microsoft RPC - Microsoft Remote Procedure Call - MSRPC 2 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 115 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1804 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 20 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 656 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 1
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 1
Microsoft Windows Remote Assistance - Microsoft Windows Remote Management - Microsoft WinRM 24 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 80 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 63 1
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 48 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 61 1
Шанин Алексей 6 1
Краснов Роман 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54881 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19615 1
Украина 7939 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 322 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3877 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57993 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2840 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1270 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3117 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12362 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2309 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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