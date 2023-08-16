Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
ИКС ИКС Безопасность Гарда Монитор Гарда Сталкер Гарда Скаут Гарда Фильтр система сетевой безопасности
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 20, упоминаний - 29
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 1
|ОСК - Восточная верфь 1 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8862 1
|ГосИнформСистемы 160 1
|Кузнецов Павел 42 3
|Пономарёв Владимир 19 2
|Сухов Алексей 11 2
|Проскура Дмитрий 31 1
|Сизоненко Григорий 45 1
|Ларин Дмитрий 47 1
|Лебедев Сергей 67 1
|Смирнов Иван 30 1
|Фефелов Владислав 17 1
|Ледовской Валерий 10 1
|Грибанов Станислав 21 1
|Островский Эдуард 10 1
|Игонькин Никита 4 1
|Вдовенков Константин 1 1
|Свищев Дмитрий 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.