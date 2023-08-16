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ИКС ИКС Безопасность Гарда Монитор Гарда Сталкер Гарда Скаут Гарда Фильтр система сетевой безопасности

ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.08.2023 «Гарда Монитор 3.1» сертифицирована в Белоруссии 1
29.05.2023 «Гарда Технологии» обновила собственную NDR-систему 5
30.03.2023 Системы безопасности «Гарда Технологии» совместимы с ОС «Альт 8 СП» 1
24.01.2023 «Дистрисистем» займется внедрением продуктов «Гарда технологии» в Белоруссии 1
29.11.2022 «Гарда монитор» сертифицирована ФСТЭК России 1
06.10.2022 «РТК-Солар» запустила комплексную услугу по защите баз данных на основе отечественного решения «Гарда БД» 1
23.03.2022 «Сиссофт» предложит заказчикам решения «Гарда технологии» 1
17.03.2022 «Гарда технологии» займется безопасностью файловых хранилищ 1
27.12.2021 Дмитрий Проскура -

Дмитрий Проскура, генеральный директор «Гарда Технологии»: Цена вашего страха определяет стратегию ИБ

 2
10.11.2021 «Гарда Монитор» расширяет возможности реагирования на инциденты для SOC 2
21.12.2020 «Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор» 1
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 2
21.07.2020 Axoft расширит географию поставок решений «Гарда технологии» в РФ и ВЕЦА 1
06.07.2020 RRC и «Гарда Технологии» договорились о партнерстве в поставке ИБ-решений 1
08.04.2020 Система «Гарда Монитор» научилась выявлять аномальное поведение устройств в сети 1
26.03.2020 Как адаптировать ИБ-системы компании к удаленной работе сотрудников 1
28.02.2020 «Гарда Технологии» обновила ИБ-решение «Гарда Монитор» 1
27.02.2018 «Гарда Технологии» выходит на российский рынок ИБ 2
20.09.2016 «МФИ Софт» представила новое решение для расследования инцидентов безопасности 2

Публикаций - 20, упоминаний - 29

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 209 19
ИКС 539 7
МФИ Софт 145 3
Ростелеком 10955 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1227 2
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
TeamViewer 138 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 1
Код Безопасности 814 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 353 1
ИКС - Цитадель ГК 110 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 129 1
Google LLC 12698 1
СКАУТ 81 1
Wellink - Веллинк НТЦ - Веллинк Научно-технический центр 42 1
Дистрисистем - Distrisystem 1 1
МегаФон 10754 1
InfoWatch - Инфовотч 1186 1
Oracle Corporation 7077 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 786 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1780 1
Telegram Group 2946 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 1
ОСК - Восточная верфь 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8862 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5701 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3585 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5668 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13878 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3653 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3905 1
ГосИнформСистемы 160 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35046 18
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8298 12
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3166 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53946 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14280 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13146 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3835 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6582 6
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 524 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7877 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25830 4
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4561 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5144 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24436 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2515 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12219 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22953 3
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 497 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4185 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 442 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12258 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28299 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10206 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1094 3
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 548 2
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 634 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9365 2
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ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Аналитика 6 2
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1317 1
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Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 279 1
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OpenVPN 85 1
Blizzard - World of Warcraft 362 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 1
Cisco Nexus - Серия коммутаторов 43 1
IBM Netezza 19 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 37 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 118 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
МФИ Софт - SIMBoxБарьер АПК 3 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 659 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
TheHive 2 1
OISF - Suricata IPS/IDS 24 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
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ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6282 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47628 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8495 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 864 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1890 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1325 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3154 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7825 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 90 1
Gartner - Гартнер 3659 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3963 1
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