Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

UserGate NGFW защищает облачную инфраструктуру Astra Cloud от кибератак

UserGate, российский разработчик решений в области информационной безопасности, защищает облачную инфраструктуру Astra Cloud «Группы Астра», развернутую в ЦОД уровня Tier IV. Для обеспечения безопасности облачных данных заказчик использует межсетевой экран следующего поколения UserGate NGFW (uNGFW). Об этом CNews сообщили представители UserGate.

Благодаря высокому уровню защиты облачный вендор получил аттестат ФСТЭК России, подтверждающий соответствие сразу двум приказам — № 117 (класс защищенности К1) и № 21 (уровень защищенности УЗ‑1). Таким образом, «Защищенное аттестованное облако» от Astra Cloud могут использовать государственные органы, их подведомственные предприятия, а также коммерческие структуры, работающие с контрагентами государственного сегмента.

«Защищенное аттестованное облако» снимает с клиента самую трудоемкую часть работы — аттестацию инфраструктурного слоя. Заказчику не нужно самостоятельно выстраивать защищенный контур, закупать сертифицированные средства защиты и проходить весь цикл проверок: эта часть уже закрыта внутри облака. Мы благодарны партнерству с UserGate — совместно мы создали систему межсетевого экранирования с высокой производительностью. Как результат, организации с ограниченными сроками проекта или дефицитом ИБ‑специалистов получают готовую инфраструктуру, соответствующую требованиям регулятора», — сказал Максим Куртин, директор департамента информационной безопасности «Группы Астра».

На текущий момент в Astra Cloud используются межсетевые экраны следующего поколения uNGFW. В рамках совершенствования инфраструктуры планируется переход на решение класса дата‑центра — uDCFW. Такой выбор позволит не только обеспечить соответствие облачной инфраструктуры текущим нагрузкам, но и создать резерв мощности. Специалисты Astra Cloud прогнозируют рост числа обрабатываемых файрволом правил маршрутизации от 500 тыс. до 1 млн. Дополнительно экспертами UserGate была проведена доработка программной части межсетевого экрана, которая обеспечила соответствие системы сетевой защиты уникальным особенностям архитектуры Astra Cloud.

«Astra Cloud развивают облако, которое соответствует самым высоким требованиям как в части безопасности, так и производительности. Создание системы защиты для такой инфраструктуры — серьезный и сложный проект, в рамках которого было необходимо не только подобрать оптимальное решение, но и обеспечить его «тонкую настройку», чтобы межсетевой экран соответствовал текущим потребностям облачного провайдера и вместе с тем обеспечивал возможности развития и масштабирования. Эта работа стала возможной благодаря тесному взаимодействию наших экспертов и специалистов Astra Cloud. Совместными усилиями, в том числе и организационными, нами было найдено оптимальное решение, которое обеспечило для облака Astra уровень защиты, соответствующий и техническим, и регуляторным требованиям», — сказал директор сервисной службы UserGate Станислав Субботин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

«Ростелеком» проговорился о мотивационной платформе для тысяч ИТ-шников, задействованных в блокировках Рунета

Где хранить резервные копии, чтобы их не уничтожили хакеры

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще