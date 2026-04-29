UserGate начинает продажи межсетевого экрана для защиты веб-приложений в Белоруссии

UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности и архитектор сетевого доверия, начинает продажи межсетевого экрана для защиты веб-приложений UserGate WAF (uWAF) на рынке Белоруссии. Вендор предлагает государственным учреждениям и коммерческим компаниям привлекательные условия приобретения популярного продукта, разработанные специально для белорусского рынка. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

UserGate WAF — межсетевой экран для защиты веб-приложений. Продукт предоставляет простые инструменты администрирования и уверенно защищает от всех актуальных угроз, в том числе входящих в перечень OWASP Top 10: SQL-инъекций, межсайтового скриптинга, подделок межсайтовых запросов, инъекций команд и т.д.

Еще одно достоинство uWAF — встроенные базы и свободное написание правил анализа и блокировки вредоносных запросов для защиты от уязвимостей, имеющихся в устаревших версиях программного обеспечения. Кроме того, решение позволяет уверенно бороться с атаками ботнетов, значительно снижая тем самым нагрузку на сервера веб-приложений.

Для заказчиков в Белоруссии будут актуальны и другие преимущества продукта: простота развертывания и администрирования решения, его низкие системные требования, наличие регулярных обновлений продукта и его модулей. Заказчикам uWAF открывается доступ к библиотекам экспертизы UserGate, которые позволяют в реальном времени получать защиту от обнаруженных угроз. При этом для своей работы uWAF не требует наличия у компании дополнительных компонентов и лицензий на сторонние продукты, операционные лицензии и СУБД, что серьезно упрощает интеграцию и снижает стоимость эксплуатации.

uWAF уже получил сертификат ОАЦ при Президенте Белоруссии. Это делает возможным применение продукта в качестве сертифицированного решения для защиты веб-приложений.

«UserGate WAF — продукт, который имеет подтвержденные истории успешного внедрения и использования крупными компаниями и государственными организациями России и стран СНГ. Сертификация решения ОАЦ дает нам не только возможность предложить uWAF широкому кругу государственных заказчиков, но и является показателем зрелости продукта, что позволяет нам легко сертифицировать продукт у регуляторов различных стран. При этом мы предлагаем для Республики Беларусь специальные, более широкие и гибкие условия лицензирования решения, разработанные специально для локального рынка, которые будут привлекательны многим заказчикам, вне зависимости от их размера и организационной специфики. Государственные учреждения и коммерческие организации смогут обеспечить с помощью uWAF защиту своих веб-приложений и сервисов, критичных для ведения бизнес-процессов», — сказал Виталий Абрамович, менеджер по развитию UserGate WAF.

Для заказчиков в Белоруссии компания UserGate разработала специальные условия лицензирования, включая бессрочный период использования продукта. Это позволяет приобрести и использовать uWAF заказчикам любого масштаба.

Белорусским клиентам доступна программная версия uWAF, которая предусматривает развертывание готового образа виртуальной машины в инфраструктуре организации. Поддержку решения осуществляют партнеры компании на территории республики при участии специалистов локального офиса UserGate в Минске.